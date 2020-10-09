9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste Millipiyangoonline'da
9 Ekim Milli Piyango sonuçları belli oldu. Ekim ayının ilk Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak gerçekleşti. Çekiliş sonrası Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste Millipiyangoonline'dan kamuoyuna duyuruldu. MPİ bilet sorgulamaları bilet numarası girilerek öğrenilecek. Şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 9 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sonucu sorgulama ekranı.
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Her ayın 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinde, ekim ayında ilk çekiliş heyecanı gerçekleşti. Şans oyunu tutkunlarının rağbet ettiği Milli Piyango çekilişinde kazanan talihli bilet, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. 9 Ekim Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından takip edildi. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 065608 oldu. 9 Ekim Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başladı ve 17.30'da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekildi.
Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 065608 oldu. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran tüm rakamlar açıklandı. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor.
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.