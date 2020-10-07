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HaberlerEkonomi Haberleri9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
GeriEkonomi 9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 16:16 | 

9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta broşürü içerisinde kablosuz dikey süpürge 899 TL, bebek reflü yatağı 49,90 TL, küvet ve file seti 29,90 TL, 4’lü organik ağız mendili 9,95 TL, 5’li lisanslı hastane çıkışı 24,90 TL, bebek yelek 9,95 TL fiyatları ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

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BİM aktüel ürünleri her hafta yenileniyor. 9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde mama tabağı 10,90 TL, bebek battaniye 19,90 TL, lohusa sabahlık 49,90 TL, lohusa gecelik 49,90 TL, müslin bezi 12,90 TL, bebek kundak havlusu 14,90 TL, bebek silikon mama önlüğü 12,90 TL, 2’li bebek emzik 6,95 TL, 2’li cam biberon 14,90 TL, akıllı çocuk takip saati 499 TL fiyatı ile bulunuyor.

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