9 Ekim 2020 BİM aktüel ürünleri: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Bugün market raflarına eklenen fırsat ürünleri arasında bebek bakım ürünleri ağırlıklı olarak yer alıyor. Broşür içerisinde anne bebek bakım çantası 59,90 TL, bebek reflü yatağı 49,90 TL, küvet ve file seti 29,90 TL, kurmalı banyo oyuncakları 12,90 TL, 4’lü organik ağız mendili 9,95 TL, 5’li lisanslı hastane çıkışı 24,90 TL fiyatı ile bulunuyor.



