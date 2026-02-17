9 çocuk babası ünlü türkücü evinin kapılarını açtı

25 yıldır Ajda Yıldızhan ile evli olan ve 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan, İzmir’de kızları ve oğullarıyla birlikte yaşıyor. Yemyeşil bir bahçe, devasa bir havuz ve hemen yanında yer alan kış bahçesiyle dikkat çeken villa, dış tasarımıyla olduğu kadar iç dekorasyonuyla da göz kamaştırıyor. Yüksek tavanlı salonun duvarlarını tablolar ve değerli objeler süslüyor. Krem tonlarının hâkim olduğu, renkli minderlerle hareketlendirilen koltuk takımı mekâna sıcak bir hava katıyor. İki bölümden oluşan salonun bir tarafında televizyon alanı bulunurken, diğer tarafı yemyeşil bahçeye bakan geniş bir balkona açılıyor. Evin tüm dekorasyonunu bizzat kendisinin yaptığını belirten Yıldızhan, tabloları, aksesuarları ve objeleri tek tek anlattı. Sadeliğin ön planda olduğu yatak odasında beyaz tonlar hâkim. İki bölümden oluşan odanın arka kısmı giyinme alanı olarak tasarlanmış. Dolaplarda ise ünlü sanatçının oldukça az kıyafeti bulunuyor. “Evde misafir gibiyim. Burada birkaç eşofman takımım, birkaç pijamam ve birkaç gömleğim var,” diyen Yıldızhan, asıl kıyafetlerinin otellerinde olduğunu ve neredeyse üç mağazayı dolduracak kadar giysiye sahip olduğunu söyledi. Programdaki sohbet sırasında Ajda Hanım, sanatçının sahne dışında nasıl biri olduğunu anlattı. 9 çocuk babası Yıldızhan ise her bir evladına ayrı değer verdiğini vurguladı. Büyük kızı Zelal için ise, “O benim bu hayattaki kırmızı çizgim, ruh ikizim,” sözleriyle duygularını dile getirdi. Programın en keyifli anlarından biri ise mutfakta yaşandı. Beyaz ve gri tonların hâkim olduğu geniş mutfakta, ortadaki ada tezgâh ve bahçeye açılan kapı dikkat çekti. Kolları sıvayan İzzet Yıldızhan, Diyarbakır yöresine ait Lüle Kebabı ve Adana Kebabı hazırladı. Kebapta iddialı olduğunu söyleyen sanatçı, salatayı da kendi elleriyle yaptı. Soğan doğrama tekniği alkış toplarken, bir yandan da sevilen şarkısı “Birisi”ni seslendirdi. Uzun bir aradan sonra ilk kez “Pazar Gezmesi” için mangalın başına geçen Yıldızhan, kebapları bahçede pişirdi. Ardından kış bahçesinde kurulan sofrada eşi ve 6 çocuğuyla birlikte yemek yedi.