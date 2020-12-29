9 çocuğu doktor, mühendis, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma öğreniyor
VAN'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Aslı İmre (60), büyük zorluklarla okuttuğu çocuklarından 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri hemşire ve biri de lisede okuyor. Anne İmre, 10 çocuğundan sonra şimdi de kendisi ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan torunu Zeynep İmre'nin yardımıyla okuma yazma öğreniyor. Annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni alan Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, “Annemle gurur duyuyorum. Babamla bizleri zorluklar içerisinde okuttu. Şimdi de kendisi okuma- yazma öğreniyor” dedi.