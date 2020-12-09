9 Aralık Altın fiyatları canlı: Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte uzmanların ons ve altın yorumları

BU UNSURLAR ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ Ziraat Yatırım Menkul Değerler



İngiltere'de kullanılmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay verilebileceği beklenmesi ons altın tarafında kar satışlarına neden olsa da ABD'de bir öncekinden biraz daha fazla yeni teşvik paketinin gündeme gelmesi ve hızlı bir şekilde artmaya devam eden koronavirüs vakalarının kısıtlama endişelerini beraberinde getirmesi değerli maden için destekleyici unsurla olabilir. Bu kapsamda, değerli madenin 1.850 desteğinin üzerinde tutunarak tekrar 1.875 seviyesine hareket edebileceğini düşünüyoruz."