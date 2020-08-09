9 Ağustos Koronavirüs(coronavirüs) tablosu: Türkiye vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul, Ankara, Konya koronavirüs son durum
Koronavirüs 9 Ağustos tablosu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı güncel veriler ile değişiyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 124 bini aşarken, can kaybı 714 bin 4'e, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 271 bin 361'e yükseldi. Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 999 bine, can kaybı 162 bin 88'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 551 bini geçti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce ellerinde bir Kovid-19 aşısının olmasının mümkün olduğunu söyledi. Trump'a bugünkü ziyaretinde eşlik etmesi beklenen Ohio Valisi Mike DeWine'ın ise Kovid-19 testi pozitif çıktı. Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 873 bine, can kaybı 97 bin 692'ye çıktı, iyileşen sayısı 2 milyon 20 bin 637 olarak kaydedildi. Tüm dünyada bunlar olurken, ülkemizdeki son durum da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilan edildi. İşte Koronavirüs 8 Ağustos tablosu: Türkiye vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul, Ankara, Konya koronavirüs son durum...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu. İşte, 8 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu...
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Bakan Koca, 8 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu..
ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada zatürre oranına dikkat çekerek, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" dedi..
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. Bakan Koca, 7 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.
'İYİ HABER, SIKI TEDBİRE BAĞLI'
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada tedbir uyarısı yaparak, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" dedi.
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GÜNLÜK CORONAVİRÜS TABLOSU
6 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosuyla ilgili şu bilgileri verdi;
Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR.
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Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos koronavirüs günlük tablosunu açıkladı. Vaka, iyileşen ve hasta sayısıyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca, şunları ifade etti;
Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.
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İspanya'da can kaybı 26 artarak 28 bin 498'e yükselirken, vaka sayısı 5 bin 760 artarak 349 bin 894'e ulaştı.
İran'da vaka sayısı 314 bin 786'ya, can kaybı 17 bin 617'ye çıktı, 272 bin 535 kişi de sağlığına kavuştu.
İngiltere'de vaka sayısı 306 bin 293'e, can kaybı 89 artarak 46 bin 299'a ulaştı.
İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 171'e, toplam vaka sayısı 248 bin 419'a, iyileşenlerin sayısı 200 bin 766'ya ulaştı.
Almanya, Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 95 arttığı bildirildi.
Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Yunanistan'da, maske takma zorunluluğunun kapsamına kapalı alanların yanı sıra gemi güverteleri gibi bazı açık alanlar da eklendi.
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Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 52. Kongresini, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelediğini duyurdu.
Madrid Açık Tenis Turnuvası ise Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Filipinler'in başkenti Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri, yeniden yürürlüğe kondu.
FAHRETTİN KOCA 4 AĞUSTOS TÜRKİYE SON DURUMUNU BU NOT İLE PAYLAŞTI
YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %3,2 ve %2,1), entübe edilen yeni hasta sayısında azalma görülmüştür ( -%6,7).
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%63,6). En fazla artış ise Ege ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde sırasıyla bu fark sadece 26 ve 9 vakadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 11,8, erkeklerde ise 17,6’dır.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%33,3). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir.
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 kişi de iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 218 bin 491 oldu.
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Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, vaka sayısı 234 bin 934, vefat sayısı 5 bin 765 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. 2 gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."
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"Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.
Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek. İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak.
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Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.
İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında halı sahaların açılmasıyla ilgili asılsız haberler yer aldığını, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından buna yönelik rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle başkentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, daha önce alınan tedbirlere ilave önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.