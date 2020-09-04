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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 20:33 | 

88. ÖGG sınav sonuçları açıklandı! ÖGG sonuç sorgulama ekranı

88. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçları açıklandı. Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların geçtiğimiz günlerde katılım sağladığı 88. ÖGG sınavının sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından erişime açıldı. Peki, 88. ÖGG sınav sonucu nasıl sorgulanır?

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EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından, belli aralıklara yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının 88'incisi kısa zaman önce tamamlanmıştı. Söz konusu sınav için değerlendirme işlemleri sona erdi ve sonuçlar açıklandı. İşte, İşte, ÖGG sınavı sonuç açıklama sayfası...

2ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
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ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 16 Ağustos tarihinde 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavına girmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 88. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından yoğun şekilde sorgulamalar da başladı.

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ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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