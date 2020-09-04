88. ÖGG sınav sonuçları açıklandı! ÖGG sonuç sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 16 Ağustos tarihinde 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavına girmişti.



Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 88. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından yoğun şekilde sorgulamalar da başladı.



