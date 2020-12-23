85 milyon iş ortadan kalkacak! İşte yükselecek 10 iş, ihtiyaç duyulacak 3 beceri

"Gelişmekte olan işlerle yaratılacak pek çok fırsat var, ancak işçilerin eğitim alıp yeni işlere geçebilmesi için yatırım gerekiyor." Ratcheva, daha kalifiye bir işgücü için şirketlerin ve hükümetlerin bu yatırımları yapması gerektiğini de ekliyor.



WEF'e göre, işlerin geleceği açısından şu beş olgu önem taşıyor: