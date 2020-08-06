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DHA
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 13:24,

81 ilde koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor. İstanbul'da yapılan denetimler sırasında bir kişi maske takılmamasına tepki göstererek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi. Zonguldak'taki denetimlerde ise Vali Vekili Nevzat Taşdan, son zamanlarda vakaların arttığını söyleyerek, "İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez" dedi.

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