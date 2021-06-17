80'lerin sonları... Boğaz'da bir hafta sonu!
Usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Usta sanatçı Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Efsane isimlerin yer aldığı kare büyük ilgi gördü.
Türk pop müziğinin efsane isimleri aynı teknede! Şarkıcı Murat Evgin 80'li yıllarda çekilmiş çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. TBT yapıp geçmişi yad eden Evgin, o güne dair hatırladıklarını anlattı:
80’lerin sonu ailem ve sevgili Sezen Aksu - Onno Tunç, Gül Oğuz - Mustafa Oğuz ile İstanbul Boğazı’nda teknede bir hafta sonu… Uyku tulumlarında uyumalar, hep birlikte denize girmeler... Bu fotoğrafta ben ağlıyor muyum , niye ağlıyorum hatırlamıyorum. Sol tarafımda oturan genç̧ kız da sevgili ve değerli müzisyen Ayda Tunçboyacı. Sanıyorum efsane müzisyen Onno Tunç ile çocukluğumdan kalan tek kare. Daha ileriki yaşlarımda da babam, ben ve Onno Tunç, Kıbrıs’ta bir müzik yarışmasında birlikteydik. Onlar jürideydi… Türk Pop Müziği’nin en önemli eserlerini besteleyen ve orkestrasyonları yapan dahi müzisyen ışıklar içinde uyu. En güzel ve sıradışı konserlerin yaratıcısı o yıllarda babamın, MFÖ’nün, Sezen Aksu’nun efsane menajeri Mustafa Oğuz ve çok sevgili eşi , ülkemizin ‘Sıla’, ‘Hayat Şarkısı’ gibi en önemli dizilerinin yönetmeni Gül Oğuz. Çocukluğumda onlarla aynı ortamda olmaktan dolayı, sohbetlerine katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum.
GEÇMİŞE YOLCULUK
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.
İşte Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivi ve ünlülerin kendi sosyal medya paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM
DAHA DÜN GİBİ
Müzisyen Ufuk Yıldırım sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın ve kendisinin bulunduğu bir kareyi yayınlayan Yıldırım fotoğrafın altına; Daha dün gibi! Yıl 1900 bilmem kaç...' mesajını düştü.
EFSANE KADRO
Almula Merter fotoğrafın altına "Çok özlendi o günler... yaptıgımız hersey kaliteliydi... Seslendirmelerimiz dünyada örnekti kalitesiyle... Konuşulan Türkçe şahaneydi...Kadromuz Simge Selçuk, Tülin Tümtürk, Tolga Gariboğlu, Banu Kuday,Ufuk Bigay, Cüneyt Cakova, Toprak Sergen, Yekta Kopan, Mehmet Cepi, Arzu Balkan, Erkan Öveç... Büyük bir ihtimalle yönetmenimiz Sungun Babacan veya Güven Sulukioğlu" notunu düştü...
Alanson, bu kez arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir kareyi yayınlayarak, "Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notuyla 45 yıl öncesine gitti.
KİMLER VAR KİMLER
Tiyatronun usta ismi Nevra Serezli, yıllar önce Londra'da çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Serezli, fotoğrafın altına "Haldun Dormen'in müzikali Londra'dayız bakın bakalım kimler var kimler" notunu düştü.
Fotoğrafta Halit Ergenç'ten Erol Evgin'e kadar çok sayıda ünlü isim var!
O YILBAŞI GECESİNİ ANLATTI
Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: “Zeki Müren’le dans ettiğim yılbaşı gecesi heyecandan tir tir titremiştim.”
18 YAŞINDAYDIM
Erberk’e 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren’le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim” dedi.
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