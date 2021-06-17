80'lerin sonları... Boğaz'da bir hafta sonu!

Türk pop müziğinin efsane isimleri aynı teknede! Şarkıcı Murat Evgin 80'li yıllarda çekilmiş çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. TBT yapıp geçmişi yad eden Evgin, o güne dair hatırladıklarını anlattı:



80’lerin sonu ailem ve sevgili Sezen Aksu - Onno Tunç, Gül Oğuz - Mustafa Oğuz ile İstanbul Boğazı’nda teknede bir hafta sonu… Uyku tulumlarında uyumalar, hep birlikte denize girmeler... Bu fotoğrafta ben ağlıyor muyum , niye ağlıyorum hatırlamıyorum. Sol tarafımda oturan genç̧ kız da sevgili ve değerli müzisyen Ayda Tunçboyacı. Sanıyorum efsane müzisyen Onno Tunç ile çocukluğumdan kalan tek kare. Daha ileriki yaşlarımda da babam, ben ve Onno Tunç, Kıbrıs’ta bir müzik yarışmasında birlikteydik. Onlar jürideydi… Türk Pop Müziği’nin en önemli eserlerini besteleyen ve orkestrasyonları yapan dahi müzisyen ışıklar içinde uyu. En güzel ve sıradışı konserlerin yaratıcısı o yıllarda babamın, MFÖ’nün, Sezen Aksu’nun efsane menajeri Mustafa Oğuz ve çok sevgili eşi , ülkemizin ‘Sıla’, ‘Hayat Şarkısı’ gibi en önemli dizilerinin yönetmeni Gül Oğuz. Çocukluğumda onlarla aynı ortamda olmaktan dolayı, sohbetlerine katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum.