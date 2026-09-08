80’ler modası... 'O zaman mı yaşasaydık?'

Berfu Yenenler, Ebru Gündeş ve Nükhet Duru’nun da aralarında olduğu ünlüler, yapay zekâyı kullanarak günümüzde çekilen fotoğraflarını o dönemin modasına göre yeniden oluşturarak nostaljik bir yolculuğa çıktı. Nükhet Duru nostaljik karesine “Akım varmış, biz de 80’lerde böyledik” notunu düştü. Ebru Gündeş, 80’ler akımına uyduğu karesini Sezen Aksu’nun “Şinanay” şarkısı eşliğinde paylaştı. Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğullarıyla olan bu karesini ‘80’s Yenenler’ notuyla sosyal medyasına yükledi. Deniz Yıldızı setinde tanışıp evlenen Cantuğ Tuğray ile Begüm Topçu da akıma uydu. Uğur Güneş, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Gökhan Arsoy, eşi Taylan Kümeli ile fotoğrafına O zamanlar mı yaşasaydık' notunu düştü. Esra Akkaya geçmişe gönderme yaptı: Aerobik yamışlar burada mı? Dilan Çıtak ise 80'ler akımına mayolu kare ile dahil oldu. Zara fotoğrafına '80'lerden beri..' notunu düştü. Bir 80'ler paylaşımı da Kerem Tunçeri'den geldi.