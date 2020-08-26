80 yıldır saçını yıkamayan adam görenleri şaşırtıyor
92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien'i görenler gözlerine inanamıyor. Saçlarına 80 yıldır ne makas ne de su değdiren adam görenleri şaşkınlığa düşürüyor.
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92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien'in hikayesi oldukça ilginç. Onu görenlerse gözlerine inanamıyor.
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92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien 80 yıldır saçlarına dokunmadığı için saç boyu beş metreye ulaşmış.
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"Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" diyor Chien.
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"Saçlarımı sadece besliyorum ve kuru, temiz ve güzel görünsün diye bir örtüyle kapatıyorum" diye devam ediyor.
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Dini inancı gereği insanın doğduğu haliyle kalması gerektiğine inanıyor.
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Yedi tanrıya ve dokuz güce tapan Chien, saçlarını uzatması gerektiğine inanmış.
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Okula giderken saçlarını kestirmesi gerekmiş, ama üçüncü sınıftan sonra saçlarını bir daha kestirmemeye, taramamaya ve yıkamamaya karar vermiş.
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Ho Chi Minh City'nin 80 km batısındaki bir köyde yaşayan Chien, "Saçlarım bir zamanlar siyah ve gürdü. Tarayıp yumuşacık yapmıştım. Ama ilahi bir gücün sesini duydum ve o gücün beni seçtiğini anladım" diyor.
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"Saçıma dokundum, bir gecede sertleşti. Kafama yapıştı ve kendi başına bir şey olup çıktı" diye anlatıyor.
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Chien Vietnam dilinde "Dua" adı verilen mutlakçı bir inanca sahip.
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Bu dinin kurucusu sadece hindistan cevizi yiyerek hayatta kaldığını iddia ettiğinden hindistan cevizi dini olarak da anılıyor. Dua Vietnam'da sahte bir din olarak görüldüğünden yasaklanmış.
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Chien'in 62 yaşındaki beşinci oğlu Luom, saç bakımında babasına yardımcı oluyormuş.
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Kendisi de saç ile ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inanan Luom "Bunlar basit görünüyor ama kutsallar" diyor.