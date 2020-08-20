Okullar ne zaman açılacak soruları pek çok öğrenci ve ebeveynin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilim Kurulu üyeleri ve bazı yetkililerin sınav döneminde yer alan öğrencilere öncelik tanıyan eğitim sürecine yönelik yapmış olduğu açıklamaların ardından akıllara 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı soruları geldi. Peki, 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Okullar ne zaman açılacak sorusuyla birlikte bir diğer gündem konusu da sınav döneminde yer alan 8. ve 12. sınıflar oldu. Kademeli eğitim ile belirli öğrencilerin okul eğitimine başlayabileceğini duyuran bazı yetkililer, sistemin eylül ayı içerisinde açılması planlanan okulların faaliyete geçmesiyle birlikte yeniden değerlendirileceğini ifade etmişti. Peki, bu kapsamda okullar ne zaman açılacak? İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı ve merak edilen bazı bilgiler
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli eğitim süreci ile okulların açılmasının planlandığını, sınav dönemlerinde yer alan ve okumayı yeni öğrenen öğrencilerin yüz yüze eğitim alabileceğini şu sözlerle ifade etti;
"Okumayı yeni öğrenen veya okumayı tam öğrenme aşamasındaki birinci sınıfların eğitimine mart ayı itibariyle ara vermiştik. Böyle olunca küçük çocuklar biraz daha öncelikli ve aynı zamanda da sınava girecek, sınav dönemine gelen ve öğretmenleriyle karşılıklı diyalog halinde olması gerekebilecekler kademeli eğitimde öncelikli olacak. Belki ara sınıflar dışarıda kalabilir, özellikle en küçüklerimiz, ana sınıfları, birinci sınıflar, ikinci sınıflar, belki üçüncü sınıflar da kademeli eğitim için öncelikliler arasında yer alabilir."
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, okulların açılmasıyla ilgili şunları belirtti;
Milli Eğitim Bakanlığımız ile Bilim Komisyonumuzun özellikle eğitimle ilgilenen halk sağlığı ekibi sürekli iletişim halindeler, çalışıyorlar. Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz.
Eğitim konusunu gelecek haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile netleştireceklerini dile getiren Koca, "Genel anlamda 21'inde eğitimin temelde başlaması esas ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse, kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konuyu konuşarak Bilim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelinmiş olur." dedi.
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Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. demişti.