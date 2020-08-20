8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli eğitim süreci ile okulların açılmasının planlandığını, sınav dönemlerinde yer alan ve okumayı yeni öğrenen öğrencilerin yüz yüze eğitim alabileceğini şu sözlerle ifade etti;



"Okumayı yeni öğrenen veya okumayı tam öğrenme aşamasındaki birinci sınıfların eğitimine mart ayı itibariyle ara vermiştik. Böyle olunca küçük çocuklar biraz daha öncelikli ve aynı zamanda da sınava girecek, sınav dönemine gelen ve öğretmenleriyle karşılıklı diyalog halinde olması gerekebilecekler kademeli eğitimde öncelikli olacak. Belki ara sınıflar dışarıda kalabilir, özellikle en küçüklerimiz, ana sınıfları, birinci sınıflar, ikinci sınıflar, belki üçüncü sınıflar da kademeli eğitim için öncelikliler arasında yer alabilir."