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8 Şubat Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da açıklandı

#Süper Loto#Milli Piyango Online#Süper Loto Sonuçları

Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Şans oyunları arasında en çok ilgi gören Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından tamamlandı. Milli Piyango Online'dan ve canlı ekrandan yayınlanan Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar noter huzurunda belirlendi. 6 bilenin büyük ikramiyeyi aradığı 8 Şubat Süper Loto çekilişinde 3.880.276,82 TL devretti. millipiyangoonline.com üzerinden bu akşamki Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulamaları tek tıkla anında öğrenilebilecek. İşte, 8 Şubat 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/48 Şubat Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.comda açıklandı

8 Şubat tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. Şans oyunu tutkunlarının ilgi gösterdiği Süper Loto'da bu akşam canlı çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto canlı çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar kamuoyu ile paylaşıldı. Bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler de sahibini buldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/48 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

8 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Bu akşam yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/4SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

4/48 Şubat Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.comda açıklandı

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm Çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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