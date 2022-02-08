8 Şubat 2022 Salı KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

İzleyicilerin takip ettiği tüm kanalların tv yayın akışı bugün de en çok araştırılan konulardan biri oldu. 7 Şubat 2022 Pazartesi tv yayın akışı listesinde Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan gibi dizilerin yanında Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler,hangi diziler var? İşte 8 Şubat 2022 Salı tüm kanalların tv rehberi!