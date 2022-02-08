8 Şubat 2022 Salı KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

İzleyicilerin takip ettiği tüm kanalların tv yayın akışı bugün de en çok araştırılan konulardan biri oldu. 7 Şubat 2022 Pazartesi tv yayın akışı listesinde Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan gibi dizilerin yanında Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler,hangi diziler var? İşte 8 Şubat 2022 Salı tüm kanalların tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Galaksinin Koruyucuları 2
22:30 Galaksinin Koruyucuları 2
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
08:30 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür SHOW
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan'la Gülümse Hayata
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:30 Survivor Panoroma
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra (Canlı)