8. sınıflar ve 12. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Gözler MEB takviminde

8. SINIF VE 12. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ? Kademeli ve yüz yüz eğitimle ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi;



21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.