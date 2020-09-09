8. sınıflar ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk okula kademeli başlayacak sınıfları açıkladı!
8. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarih yüz yüze eğitimin detayları belli olurken gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla olmak üzere okulları açılacağını bildirmişti. 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin ilk hafta 1 gün, sonraki haftalarda da haftada 2 gün olacak şekilde eğitim alacağını söyledi. Kademeli eğitimde ilk etapta okula başlayacak olan sınıflar netleşirken, gözler 8. ve 12. sınıfların durumuna çevrildi. Peki, 8. sınıflar ve 12. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte, yüz yüze eğitimde okula kademeli başlayacak sınıflarla ilgili detaylar.
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Okulların açılış tarihi yaklaşırken 8. ve 12. sınıfların durumu öğrenci ve velilerin merak ettiği konuların başında geliyor. Online eğitim devam ederken yakında başlayacak olan yüz yüze eğitim sürecinde ilk etapta okula gidecek olan sınıflar belli oldu. MEB ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre okul öncesi ve 1. sınıflarla beraber okullar açılacak. Ancak 8. ve 12. sınıfların durumu henüz belli olmadı. İşte, ayrıntılar.
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8. SINIF VE 12. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?
Kademeli ve yüz yüz eğitimle ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi;
21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.
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Bu bilgilere göre, 8. 12. ve diğer sınıfların okula başlayacağı tarih 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimden sonraki 3 haftanın ardından belli olacak.
Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÖĞRENCİ DEVAMSIZ SAYILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk konuyla ilgili şunları söyledi;
Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.