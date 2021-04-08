8 Nisan A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünleri

A101 marketleri, her hafta perşembe günleri tüketicilere yeni ürünler sunuyor. Bugün de raflarda çeşitli yeni ürünler yerlerini aldı. A101'e bugün gelenler arasında yağ ve su ölçer dijital baskül 79,95 TL, klavye mouse set 119 TL, bluetooth kulaklık 129 TL, yoğurt makinesi 99,95 TL, bebek küveti 59,95 TL, bebek kitapları 5,95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte A101 aktüel ürünlerin tamamı