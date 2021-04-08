8 Nisan A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünleri
8 Nisan A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 marketleri her hafta yeni ürünler sunuyor. 8 Nisan A101 aktüel kataloğu içerisinde 10SE 128 GB cep telefonu 2.199 TL, büro tipi buzdolabı 859 TL, multi blender seti 199 TL, buhar istasyonlu ütü 539 TL, vakum dik süpürge 189 TL, kablosuz mouse 49,95 TL, bebek müslin battaniye 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor.
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A101 marketleri, her hafta perşembe günleri tüketicilere yeni ürünler sunuyor. Bugün de raflarda çeşitli yeni ürünler yerlerini aldı. A101'e bugün gelenler arasında yağ ve su ölçer dijital baskül 79,95 TL, klavye mouse set 119 TL, bluetooth kulaklık 129 TL, yoğurt makinesi 99,95 TL, bebek küveti 59,95 TL, bebek kitapları 5,95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte A101 aktüel ürünlerin tamamı