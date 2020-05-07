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HaberlerGündem Haberleri8 Mayıs Cuma (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor?
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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 19:55,

8 Mayıs Cuma (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı yarın var mı? sorusu, her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kapsamında gündeme geldi. 8 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı merak edilirken İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yasağın başlayıp ve biteceği saat aralıkları belirtildi. Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmediği, sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat genelge kapsamında sorgulanıyor. Peki, 8 Mayıs Cuma (yarın) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte, o konuyla ilgili merak edilen ayrıntılı bilgiler...

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Sokağa çıkma yasağı uygulaması bazı illerde bu hafta da devam edecek. 24 ilde bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafından yoğunlukla araştırılıyor. 8 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı detayları genelge kapsamında yayınlandı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?İşte, yarınki sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar.

28 MAYIS CUMA GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI
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8 MAYIS CUMA GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

4SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

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