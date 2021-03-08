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Haber Giriş: 08 Mart 2021 - 13:05 | 

8 Mart Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum.. Hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli.. İşte güncellenen koronavirüs Türkiye haritası risk durumu

Koronavirüs salgınında artış bir çok bölgemizde sürerken, yerinde karar dönemi ile birlikte vatandaşlar illerindeki risk durumunu merak ediyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama ile güncel harita geçtiğimiz gün yayınlandı. Bazı illerimizin risk durumundaki değişimler dikkat çekerken, turuncudan kırmızıya dönen illerimiz oldu. Sağık Bakanlığı tarafından Koronavirüs Türkiye tablosuda yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

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Son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 735 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.  

2Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vaka sayısı en çok artan ve en çok düşen illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vaka sayısı en çok artan ve en çok düşen illeri açıkladı

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne.

3En çok azalan illerimiz:

En çok azalan illerimiz:

Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayılarını açıkladı.

"Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerin rengi ona uygun şekillenecek"

Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaşarak, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.

Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.

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CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da bir yükseliş var ne yazık ki. Bakan'ın dediği gibi polikliniklere başvuru artmaya başladı, hafif bir kıpırdanma var. Böyle devam ederse İstanbul büyük olasılıkla çok yüksek riskli iller arasına katılacak gibi gözüküyor.

KARADENİZ'DE DURUM

Hala çok yüksek. Trabzon'un hala çok yüksek riskli olduğunu söyleyebiliriz. Oralarda düzelmenin olmasını bekledik. İki haftalık periyotlarla değerlendirmek gerekebilir.

Virüsün belli bir hastalık oluşturma süresi var. Bu süre 10-14 güne kadar uzatabiliyoruz. Hasta olanların tablodan düşmesi için 2 haftalık izolasyon süresinin geçmesi gerekiyor. Yükseliş eğilimi uyarıcıdır. Düşmeyi hemen beklemeyiz. İki haftadaki tablonun değerlendirmesi düşüş anlamında daha değerli olacaktır.

İstanbul en tehlikeli yerlerden biri. Yükselme eğiliminde. Hemen İstanbul için acil önlemler alınması gerekiyor. İstanbul çok yüksek riskli bir bölge. Böyle baktığımız zaman bizim için uyarıcı olması gerekiyor. Bir an önce İstanbul için önlemlerin alınması gerekiyor. Bir önceki yıla gibi salgının merkezi haline gelebilir. Bu şekilde normalleşme dediğimiz süreci yanlış anlamamamız gerekiyor. Normalleşme kurallara dikkat ederek yaşamak anlamına geliyor. Bunu yapamazsak yeni bir dalga ile karşılaşabiliriz. Bir çok insanın sabredecek gücü kalmadı. Bunu birlikte başaracağız.Şöyle bir yalancı güven içerisindeyiz. En sevdiğimiz insandan bize virüs bulaşmaz diye düşünüyoruz. Halbuki dışarısı ile bağı olan herkes virüsü bulaştırabilir. Çok yüksek riskli bölgelerde mümkünse ev ziyaretlerini yapmamak gerekiyor. Gençler asemptomatik olabiliyor, virüsü taşıyabiliyor. Bunu yapmadan yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.

UŞAK ÖRNEĞİ

Bu toplumun genelinin uyması gereken kurallar. Bunu Uşak'ta başardılar. Toplumun hepsi kurallara topyekûn uyarak başladılar. Diğer illerde bunu yapabilirse evet o zaman iyi bir sonuç alabiliriz. Aksi takdirde çok daha sıkı bir kapanmaya gidebileceğimizi söylemek istiyorum.

AŞILAMA

Birinci aşıdan sonra herhangi bir koruyuculuk ne yazık ki yok. İkinci dozdan sonra da belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu da iki haftalık bir süre. İlk dozdan 45 gün sonraya bahsediyoruz. İlk dozdan sonra 'Aşı oldum, rahatlıkla dolaşabilirim' deme lüksümüz yok. İkinci dozu da tamamladık, sonra da şöyle bir sorun çıkabilir. Aşının koruyabilmesi yüzde 85'lerde. Geri kalan yüzde 15 hasta olabiliyor. Ağır hastalık tablosunu engelliyor. Hasta olabilirsiniz, farkına varmayabilirsiniz, virüsü çevrenize yayabilirsiniz anlamına geliyor. Maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet ederek yaşamak gerekiyor.Zamanın geçmesi, bir yıl iki yıl geçecek ve virüsten kurtulacağız anlamına gelmiyor. Kurallara dikkat ederek, güvenlik çemberimizin içinde yaşamamız gerekiyor. bugün ben 2 hasta yatırdım. Birinci aşılarını olduktan sonra hasta olmuşlardı. Büyük olasılıkla güven ortamı hissettiler ve hasta oldular. Buna dikkat etmezsek bu virüs bizimle pandemi olarak uzun süre kalacak, dikkat edersek de bu salgını da hep birlikte sönümlendireceğiz.

Virüs hızlı çoğalmaya devam ettiği sürece mutasyonlarla evrilmeye de devam edecektir. Mutasyonların hepsi bizim aleyhimize, virüsün lehine olan mutasyonlar. Bizim görevimiz kişiler arasındaki bulaşı engelleyerek virüsün mutasyon geçirmesini engellemek... Virüs çoğaldıkça mutasyon geçiriyor. Mutasyon olabilmesi için virüsün çoğalabilmesi gerekiyor. Ne kadar çok çoğalırsa mutasyonla virüsün yapısında değişiklik oluyor.

MUTASYONLAR ARTIKÇA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANABİLİR MİYİZ?

Biz bu virüsle yıllarca yaşayacağız. Ama pandemiyi ortadan kaldıracağız. Kovid-19 hastalığımız artık var, insanlık tarihine yerleşmiş durumda. Her sene göreceğiz ve bunu tedavi etmeye çalışacağız. Pandemiyi kaldırabilmek için aşılama yapıyoruz, önlemler alıyoruz. Nezle, grip gibi ufak salgınlarla seyretsin diye... Tam olarak ne zaman yenebilecğeiz. Etkili bir ilacı bulduğumuz zaman... Yaz ayı gelecek, bahardan sonra rahatlayacağız gibi yalancı güven ortamına çok da kapılmamalıyız. Siz dışarda da otursanız sosyal mesafenizi koruyamıyorsanız ve maskesizseniz virüs gelir sizi bulur."

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