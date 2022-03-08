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8 Mart 2022 Salı KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de neler var?

#Bugün Tv'de Neler Var#Tv Yayın Akışı#8 Mart 2022 Salı KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Televizyon severler, 8 Mart 2022 Salı tv yayın akışı ile ilgili araştırmalarda bulunmaya devam ediyorlar. Bugün tv'de sevilen diziler, filmler ve programlar izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 8 Mart 2022 Salı KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tüm kanalların tv rehberi!

1/88 Mart 2022 Salı KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde neler var

Bugün televizyonda Masumlar Apartmanı, Destan, Üç Kız Kardeş gibi sevilen dizilerin yanı sıra yerli komedi filmlerinden Eyvah Eyvah 2 izleyicisiyle buluşacak. İşte, 8 Mart 2022 Salı KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:30 Camdaki Kız

02:15 Gelinim Mutfakta

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

22:30 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

00:45 Aramızda Kalsın

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Oğlum

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Evlilik Hakkında Her Şey

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

18:00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panoroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Bugün Tv'de Neler Var#Tv Yayın Akışı#8 Mart 2022 Salı KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı