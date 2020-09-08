8 Eylül illere göre Koronavirüs (coronavirüs) günlük Türkiye tablosu: Dünya geneli corona virüs vaka ve ölüm sayısı - İl il Covid-19 risk haritası
Koronavirüs son durum günlük tablosunda ölüm ve vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor. Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürürken, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük vaka raporu güncellendi. 8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda vefat sayısı 52 olarak kaybedildi. İyileşen hasta sayısı ise 1.093 olarak açıklandı. 6 Eylül tarihinde güncellenen rakamlara göre en riskli bölgeler arasında Batı Anadolu ve Orta Anadolu bölgesi bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada ise günlük vaka sayısının en çok yaşandığı il olarak Ankara'yı işaret etti. Diğer yandan coronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 400 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 459 bin oldu. İşte Koronavirüs Türkiye 8 Eylül vaka tablosu son durumu ve il il corona virüs günlük vaka sayılarında güncel veriler.
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Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.
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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.
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Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.
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"Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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"Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecek"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine ilişkin, "Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.
Salgınla mücadelede görev alan tüm mülki idare teşkilatına, polislere, jandarmaya ve 112 personeline teşekkür eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bununla birlikte bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta, iş yerinde hatta evde belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir.
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Her vatandaşımızı kendimizin, evlatlarımızın, aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin, yaşadığımız şehirdeki herkesin sağlığı için seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz.
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Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden, günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz. Dünyanın geri kalanında bu salgın tamamen bitmeden bizim gerçek anlamda kendimizi güvende hissedemeyeceğimizi elbette biliyoruz. Önemli olan ülke ve millet olarak salgından korunma yöntemlerini en ideal düzeyde uygulamamızdır. Tedbiri hakkıyla aldıktan sonra takdiri Rabbimize bırakacağız."
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Adıyaman'da son iki günde 135 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki günde 135 ev karantinaya alındı.
Kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
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Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hastasayısında azalma (sırasıyla -%5,8 ve -%5,3), hastaneden taburcu edilen yeni hastasayısında ise artış (%3,6) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%24,4). Sadece, Ortadoğu AnadoluBölgesinde artış olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 12 vakadır.
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50-64 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 26,7, erkeklerde ise 23,5’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış DoğuKaradeniz Bölgesindedir (-%40,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%22,7).