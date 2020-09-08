Gündem Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 21:31 | 08 Eylül 2020 - 21:31

8 Eylül illere göre Koronavirüs (coronavirüs) günlük Türkiye tablosu: Dünya geneli corona virüs vaka ve ölüm sayısı - İl il Covid-19 risk haritası

Koronavirüs son durum günlük tablosunda ölüm ve vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor. Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürürken, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük vaka raporu güncellendi. 8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda vefat sayısı 52 olarak kaybedildi. İyileşen hasta sayısı ise 1.093 olarak açıklandı. 6 Eylül tarihinde güncellenen rakamlara göre en riskli bölgeler arasında Batı Anadolu ve Orta Anadolu bölgesi bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada ise günlük vaka sayısının en çok yaşandığı il olarak Ankara'yı işaret etti. Diğer yandan coronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 400 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 459 bin oldu. İşte Koronavirüs Türkiye 8 Eylül vaka tablosu son durumu ve il il corona virüs günlük vaka sayılarında güncel veriler.