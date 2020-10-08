8 Ekim Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: Cuma hutbesinin konusu: 'Müminin Yumuşak Huyluluğu'

Aziz Müminler! Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlık için engüzel örnektir. O, bizlere erdemli bir kul olmanınve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizzatyaşayarak öğretmiştir. Allah Resûlü (s.a.s),yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı.Edep, hayâ ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilerehuzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı.Ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkatdoluydu. İyi günde olduğu kadar, zor zamanda dasabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenâb-ı Hak,Peygamberimizin bu vasfını şöyle övmüştür: “Senonlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşakdavrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiçşüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi.”