8 Ekim Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: Cuma hutbesinin konusu: 'Müminin Yumuşak Huyluluğu'

8 Ekim Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: Cuma hutbesinin konusu: 'Müminin Yumuşak Huyluluğu'
8 Ekim Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı ibadetlerini idrak etmeye gelen Müslümanlara okunan cuma hutbesinin 8 Ekim konusu bu hafta, 'Müminin Yumuşak Huyluluğu' oldu. Müslümanlara önemli bilgiler ve öğütler veren Cuma hutbesinde iman, ibadet, güzel ahlak konusu cemaate anlatılacak. 8 Ekim Cuma hutbesi içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) 'Mümin canayakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur' Hadis-i Şerif'i ve İslam dininin emir ve buyruklarına dair detaylar da yer alacak. İşte, 8 Ekim 2020 Cuma hutbesinin tam metni...
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8 Ekim 2020 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her hafta Cuma namazı hutbesinde farklı konuları ele alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Ekim Cuma hutbesinde 'Müminin yumuşak huyluluğu' konusunu ele aldı. İşte, 8 Ekim Cuma hutbesi detayları
4 EYLÜL CUMA HUTBESİ: İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER
Muhterem Müslümanlar!
Din-i mübîn-i İslam’da iman, ibadet ve güzelahlak bir bütündür. Yüce dinimiz biz müminleresamimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra, güzelahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütler. Bilhassaailemizle, komşularımızla, akraba vearkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet vemerhamete dayalı ilişkiler kurmamızı ister.Muhatap olduğumuz herkesi Allah’ın yarattığı vegözettiği bilinciyle saygılı ve nezaketlidavranmamızı tavsiye eder.
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Aziz Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlık için engüzel örnektir. O, bizlere erdemli bir kul olmanınve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizzatyaşayarak öğretmiştir. Allah Resûlü (s.a.s),yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı.Edep, hayâ ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilerehuzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı.Ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkatdoluydu. İyi günde olduğu kadar, zor zamanda dasabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenâb-ı Hak,Peygamberimizin bu vasfını şöyle övmüştür: “Senonlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşakdavrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiçşüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi.”
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Kıymetli Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimizi rehber edinenmüminler olarak, hasbi ve samimi davranmayıprensip edinelim. Vefalı ve fedakâr, temiz özlü vedoğru sözlü olmak için emek verelim.Unutmayalım ki, riyâkar, menfaatçi, kibirli veikiyüzlü kişi, Allah katında da insanlar arasında dasevgi ve değer göremez. İyi huylu bir mümininhayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet venefrete yer yoktur. Zira o, Peygamberimizin şusözlerini daima hatırında tutar: “Mümin canayakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan vekendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayıryoktur.”2“Kendisi cehennem ateşine vecehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyisize bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu,kolaylaştırıcı kimse.”
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Değerli Müminler!
İçinde yaşadığımız bu aziz milletin ve bumüstesna toplumun değerini bilelim. Sevinci vekederi, varlığı ve yokluğu paylaşalım. Hal vehareketlerimizle birbirimize sükûnet, huzur vemuhabbet aşılayalım. Başta eşimiz ve çocuklarımızolmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü,insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim.Böylelikle hem kendimiz hem de çevremizdekileriçin hayatı kolaylaştıralım.
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Aziz Müslümanlar!
Hutbemin sonunda, işgal atındaki topraklarınıkurtarma mücadelesinde şehit düşen Azerbaycanlıkardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılaraacil şifalar diliyorum.