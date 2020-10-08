8 Ekim altın fiyatlarında son durum: Altın fiyatları yükseldi mi? Uzmanların altın yorumları.. Çeyrek altın, ONS ve gram altın fiyatları

Gel gelelim, geçtiğimiz cuma günü Trump’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası ABD endekslerinde sert satış olmuş; ancak sonrasında Trump’ın taburcu olmasıyla moraller yeniden yerine gelmişti.



Bugün itibariyle risk iştahında toparlanma çabaları var. Yeni olumsuz bir haber gelmediği sürece yurt dışı piyasaları daha çok olumluyu fiyatlama konusunda istekli görünüyor. Buna teşvik paketinin miktar olarak da tatmin edecek ölçüde onaylanmasının gelmesi, endeksleri çok daha yukarıya taşıyabilecek bir gelişme olur. Ancak şimdilik bu konu belirsizliğini koruyor.