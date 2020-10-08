8 Ekim altın fiyatlarında son durum: Altın fiyatları yükseldi mi? Uzmanların altın yorumları.. Çeyrek altın, ONS ve gram altın fiyatları

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 776,00 lira, Cumhuriyet altını 3.175,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 478,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,50 477,70 478,60 478,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.147,00 3.168,00 3.154,00 3.175,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00 439,00 436,50 440,50
Lira(Tam) Ziynet 3.075,00 3.095,00 3.082,00 3.102,00
Yarım Ziynet 1.538,00 1.548,00 1.541,00 1.551,00
Çeyrek Ziynet 769,00 774,00 771,00 776,00