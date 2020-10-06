8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
A101 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta yine birçok yeni ürün bulunuyor. Market raflarına perşembe günü eklenecek olan ürünler arasında yazıcı, tarayıcı, fotokopi 999 TL, akıllı bileklik 159 TL, kulaklık 139 TL, sinyal yakınlaştırıcı 89,95 TL, cep telefonu 2.599 TL, çubuk el blenderı 75 TL, tost makinesi 199 TL, portatif dikey ütü 159 TL, saç kurutma makinesi 89,95 TL, plastik su ısıtıcı 59,95 TL fiyatı ile yer alıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 markete her hafta perşembe günleri haftanın fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta broşürü içerisinde katlanabilir yaylı yatak, 179 TL, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 199,95 TL, kamp sandalyesi 44,95 TL, katlanabilir alüminyum kamp masası 69,95 TL, yağmur çizmesi 27,95 TL, kilitli vantuzlu banyo ürünleri 13,95 TL, ayakkabı dolabı 149,95 TL, şarjlı el süpürgesi 179 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünlerinin tamamı