8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu

8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 markete her hafta perşembe günleri haftanın fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta broşürü içerisinde katlanabilir yaylı yatak, 179 TL, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 199,95 TL, kamp sandalyesi 44,95 TL, katlanabilir alüminyum kamp masası 69,95 TL, yağmur çizmesi 27,95 TL, kilitli vantuzlu banyo ürünleri 13,95 TL, ayakkabı dolabı 149,95 TL, şarjlı el süpürgesi 179 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünlerinin tamamı