8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra'nın kahreden ölümü
Eskişehir’de 8 aylık hamile Büşra Oğuz (22) evde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek, bebeğini dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Dört gün yaşam mücadelesi veren Oğuz, hayatını kaybederken, Ayaz ismini verdikleri bebeği ise kuveze alındı. Büşra’nın hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntüye neden olurken, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra acı haberi alanlar, sosyal medyadan binlerce başsağlığı mesajı paylaştı. Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Büşra Oğuz, 26 Ağustos'ta Emek Mahallesi Miraç Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından, Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.