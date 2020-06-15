MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri8 aylık aşk bitti! Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
GeriMagazin 8 aylık aşk bitti! Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 07:50,

8 aylık aşk bitti! Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Berrak Tüzünataç, uzun süre birlikte olduğu meslektaşı Birkan Sokullu’nun ardından işadamı Berk Suyabatmaz’la flört etmeye başlamıştı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme’ye gitmişti. Aldığım duyumlara göre 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş.

2
Abone Olgoogle-news

Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek.

3
Abone Olgoogle-news

Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı.

4
Abone Olgoogle-news

Kavgasız gürültüsüz ayrılan ikili, ilişkisini noktalamayı düşünen herkese örnek olsun...

5
Abone Olgoogle-news
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi