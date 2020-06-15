8 aylık aşk bitti! Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme’ye gitmişti. Aldığım duyumlara göre 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş.Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek. Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı. Kavgasız gürültüsüz ayrılan ikili, ilişkisini noktalamayı düşünen herkese örnek olsun...