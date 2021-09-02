78'inci Venedik Film Festivali'nde Adriana Lima sürprizi!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu ıl her zamanki vaktinde yapılmayan Venedik Film Festivali, sonunda bol yıldızlı bir törenle kapılarını açtı. Bu yıl 78'inci kez düzenlenen festivalin açılış filmi ise Pedro Almodovar'ın yönetmenliğini üstlendiği, önemli rollerini Penelope Cruz, Milena Smit, Julietta Serrano ve gözde oyuncularından Rossy de Palma'nın üstlendiği Madres Paralelas oldu.
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Pandemi nedeniyle yaşanan gecikmenin acısını çıkarırcasına gösterişli bir kırmızı halı geçişiyle başlayan festival 11 Eylül tarihine kadar sürecek. Kapanış töreninde de, büyük ödül Altın Aslan başta olmak üzere ödül kazananlar açıklanacak.
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78'inci Venedik Film Festivali'nin açılışında kırmızı halıya kelimenin tam anlamıyla yıldız yağdı. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de model Adriana Lima oldu. Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden saklayan Lima, Andre Lemmers ile birlikte kırmızı halıya çıktı.
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Her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da kırmızı bir elbise giyen Lima ile Lemmers'ın, fotoğrafçılara poz verirken sürekli olarak birbirlerini öpücüklere boğması, ikilinin romantik bir ilişki yaşadığını akıllara getirdi.
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Adriana Lima'nın biraz kilo aldığı ama çok mutlu bir görüntü sergilediği dikkatlerden kaçmadı. Marco Jaric ile evliliğinden Valentina ve Siena adında iki kız çocuğu bulunan Lima ile Lemmers, birbirlerinin yanaklarına ve dudaklarına öpücükler kondurdu.
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Adriana Lima daha önce ardı ardına Türk sevgilileriyle gündeme gelmişti. Önce Metin Hara (solda) sonra da iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı ilişkiler gündemin ilk sıralarında yer almıştı.
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Adriana Lima bir yana 78'inci Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidi yaşandı. İşte renkli açılıştan objektiflere yansıyan kırmızı halı görüntüleri.
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Açılış filminin yönetmeni Pedro Almodovar, oyuncularıyla birlikte poz verdi.
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Madres Parallelas'ın yıldızı Penelope Cruz, törene eşi Javier Bardem olmadan katıldı.
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İki çocuk annesi Cruz, şıklığıyla göz doldurdu. Oyuncu, ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyan iki renkli bir kıyafet tercih etti.
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Instagram paylaşımlarıyla tanınan Farhana Bodi, elbisesinin rengi ve modeliyle dikkat çekti.
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Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, maskülen kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.
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Gecenin model konuklarından biri de Sara Sampaio oldu.
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İtalyan model Bianca Balti ve gösterişli elbisesi.
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Deneyimli oyuncu Helen Mirren, eşi Taylor Hackford ile birlikte açılışa katıldı.
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Barbara Palvin de festivalin top model konuklarından biriydi.
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Mariacarla Boscono, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.
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Fransız yıldız Isabelle Huppert, sade ama şık tarzından ödün vermedi.
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Virginie Efira beyaz bir kıyafet tercih etti.
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Hayat Güzeldir adlı filmiyle yabancı dilde en iyi film Oscar'ı kazanan İtalyan yönetmen Roberto Benigni'ye Yaşam Boyu Başarı ödülü verildi.