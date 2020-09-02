En ünlü festival de salgın kurbanı: Eski görkeminden eser yok

ESKİSİ GİBİ HOLLYWOOD'DAN YILDIZ YAĞMADI Bu yılın açılış gecesinde eksikliği en çok hissedilenler ise Hollywood yıldızları oldu. Yine koronavirüse bağlı olarak uygulanan seyahat yasağı nedeniyle her yıl kırmızı halıya ve diğer etkinliklere damgasını vuran Hollywood yıldızları bu kez yoktu. İşte koronavirüs tedbirlerine uygun olarak, az sayıda konukla açılışı yapılan 77'nci Venedik Film Festivali'nin açılış gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyan görüntüler.