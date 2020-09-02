En ünlü festival de salgın kurbanı: Eski görkeminden eser yok
Dünyanın en önemli sinema festivallerinden biri olan Venedik Film Festivali, bu yıl kapılarını 77'nci kez açtı. Üstelik de dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine rağmen.
AP, AFP, REUTERS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
SADE AÇILIŞ
Virüsün yol açtığı Covid- 19 hastalığına yakalananların ve hayatını yitirenlerin en yoğun olduğu, salgını en ağır yaşayan ülkelerden biri olan İtalya'daki bu ilk fiziksel sanatsal etkinlik, 12 Eylül tarihine kadar sürecek.
2
Abone Ol
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE
Festivalin açılışı, yönetmenliğini Daniele Luchetti'nin üstlendiği Lacci adlı filmle yapıldı. 1980'lerde Napoli ve Roma'da yaşanan bir evlilik krizini konu alan filmin gösterimine hem uluslararası yarışma jürisinin üyeleri hem de davetliler katıldı. Salgının gölgesinde, yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen açılış, eski görkeminden oldukça uzak ve sadeydi.
3
Abone Ol
SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT EDİLDİ
Açılış da koronavirüs önlemlerine uygun bir şekilde yapıldı. Kırmızı halıda geçmiş yıllardan farklı olarak sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Konukların birçoğunun kırmızı halıda maske takmadığı görüldü. Fakat salona giren herkes maskesini taktı.
4
Abone Ol
SALONDA DÜŞÜK YOĞUNLUKLU OTURMA DÜZENİ
Festival sarayının içindeki oturma düzeni ise bir sandalye boş bırakılacak şekildeydi. Bu düzen de koronavirüs tedbirlerine uygun olarak hazırlandı. Venedik Lido'daki bu açılış, mart ayından bu yana tamamen duran sinema endüstrisi için de hareketlenmenin ilk adımı oldu.
5
Abone Ol
ESKİSİ GİBİ HOLLYWOOD'DAN YILDIZ YAĞMADI
Bu yılın açılış gecesinde eksikliği en çok hissedilenler ise Hollywood yıldızları oldu. Yine koronavirüse bağlı olarak uygulanan seyahat yasağı nedeniyle her yıl kırmızı halıya ve diğer etkinliklere damgasını vuran Hollywood yıldızları bu kez yoktu. İşte koronavirüs tedbirlerine uygun olarak, az sayıda konukla açılışı yapılan 77'nci Venedik Film Festivali'nin açılış gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyan görüntüler.
6
Abone Ol
JÜRİ BAŞKANI BLANCHETT
Büyük ödül Altın Aslan için mücadele eden filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını Cate Blanchett üstleniyor.
7
Abone Ol
BLANCHETT TARZINI DEĞİŞTİRMEDİ
Blanchett her zamanki gibi sade bir şıklık sergiledi.
8
Abone Ol
SWINTON'A ALTIN ASLAN
Usta oyuncu Tillda Swinton da açılış gecesine katılan ünlüler arasındaydı.
9
Abone Ol
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Tilda Swinton, gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.
10
Abone Ol
FESTİVAL BAŞKANI
Festivalin başkanı Alberto Barbera ve eşi Julia Barberi.
11
Abone Ol
İTALYAN OYUNCU DA KIRMIZI HALIDA
İtalyan oyuncu Anna Foglietta.
12
Abone Ol
SOSYAL MESAFERİ SELAMLAŞMA
Blanchett ve Barbera'nın sosyal mesafeli selamlaşması.
13
Abone Ol
DILLON BÜYÜK JÜRİDE
Jüri üyelerinden Matt Dillon.
14
Abone Ol
GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
İtalyan şarkıcı Elodie Di Patrizi de açılışın konukları arasındaydı.
15
Abone Ol
GÜMÜŞ RENGİ ŞIKLIK
Elodie Di Patrizi gümüş rengi kıyafetiyle ilgi çekti.
16
Abone Ol
MORRICONE ANILDI
Kısa bir süre önce hayata veda eden besteci Ennio Morricone'nin kendisi gibi müzisyen olan oğlu Andrea Morricone açılışta, babasının Bir Zamanlar Amerika adlı film için bestelediği parçalardan birini seslendiren Roma Senfoni Orkestrası'nı yönetti.
17
Abone Ol
MASKELİ TASARIM
Açılış gecesinin konuklarından biri bu ilginç kıyafetiyle törene katıldı.
18
Abone Ol
FRANSIZ YILDIZ MASKE TAKMAYI SEVMEMİŞ
Jüri üyelerinden Fransız oyuncu Ludivine Sagnier maskesini pek de doğru kullanmıyor.
19
Abone Ol
GECENİN MODEL KONUĞU
Genellikle açılış ve gala gecelerinin konukları arasında çok sayıda top model de yer alır. Fakat bu kez açılış gecesi bu konuda da daha farklıydı. Gecenin model konuğu Taylor Hill oldu.