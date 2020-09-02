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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 20:31 | 

En ünlü festival de salgın kurbanı: Eski görkeminden eser yok

Dünyanın en önemli sinema festivallerinden biri olan Venedik Film Festivali, bu yıl kapılarını 77'nci kez açtı. Üstelik de dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine rağmen.

AP, AFP, REUTERS

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1SADE AÇILIŞ
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SADE AÇILIŞ

Virüsün yol açtığı Covid- 19 hastalığına yakalananların ve hayatını yitirenlerin en yoğun olduğu, salgını en ağır yaşayan ülkelerden biri olan İtalya'daki bu ilk fiziksel sanatsal etkinlik, 12 Eylül tarihine kadar sürecek.

2KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE
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KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Festivalin açılışı, yönetmenliğini Daniele Luchetti'nin üstlendiği Lacci adlı filmle yapıldı. 1980'lerde Napoli ve Roma'da yaşanan bir evlilik krizini konu alan filmin gösterimine hem uluslararası yarışma jürisinin üyeleri hem de davetliler katıldı. Salgının gölgesinde, yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen açılış, eski görkeminden oldukça uzak ve sadeydi.

3SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT EDİLDİ
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SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT EDİLDİ

Açılış da koronavirüs önlemlerine uygun bir şekilde yapıldı. Kırmızı halıda geçmiş yıllardan farklı olarak sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Konukların birçoğunun kırmızı halıda maske takmadığı görüldü. Fakat salona giren herkes maskesini taktı.

4SALONDA DÜŞÜK YOĞUNLUKLU OTURMA DÜZENİ
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SALONDA DÜŞÜK YOĞUNLUKLU OTURMA DÜZENİ

Festival sarayının içindeki oturma düzeni ise bir sandalye boş bırakılacak şekildeydi. Bu düzen de koronavirüs tedbirlerine uygun olarak hazırlandı. Venedik Lido'daki bu açılış, mart ayından bu yana tamamen duran sinema endüstrisi için de hareketlenmenin ilk adımı oldu.

5ESKİSİ GİBİ HOLLYWOODDAN YILDIZ YAĞMADI
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ESKİSİ GİBİ HOLLYWOOD'DAN YILDIZ YAĞMADI

Bu yılın açılış gecesinde eksikliği en çok hissedilenler ise Hollywood yıldızları oldu. Yine koronavirüse bağlı olarak uygulanan seyahat yasağı nedeniyle her yıl kırmızı halıya ve diğer etkinliklere damgasını vuran Hollywood yıldızları bu kez yoktu. İşte koronavirüs tedbirlerine uygun olarak, az sayıda konukla açılışı yapılan 77'nci Venedik Film Festivali'nin açılış gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyan görüntüler.

6JÜRİ BAŞKANI BLANCHETT
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JÜRİ BAŞKANI BLANCHETT

Büyük ödül Altın Aslan için mücadele eden filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını Cate Blanchett üstleniyor.

7BLANCHETT TARZINI DEĞİŞTİRMEDİ
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BLANCHETT TARZINI DEĞİŞTİRMEDİ

Blanchett her zamanki gibi sade bir şıklık sergiledi.

8SWINTONA ALTIN ASLAN
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SWINTON'A ALTIN ASLAN

Usta oyuncu Tillda Swinton da açılış gecesine katılan ünlüler arasındaydı.

9YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
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YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Tilda Swinton, gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.

10FESTİVAL BAŞKANI
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FESTİVAL BAŞKANI

Festivalin başkanı Alberto Barbera ve eşi Julia Barberi.

11İTALYAN OYUNCU DA KIRMIZI HALIDA
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İTALYAN OYUNCU DA KIRMIZI HALIDA

İtalyan oyuncu Anna Foglietta.

12SOSYAL MESAFERİ SELAMLAŞMA
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SOSYAL MESAFERİ SELAMLAŞMA

Blanchett ve Barbera'nın sosyal mesafeli selamlaşması.

13DILLON BÜYÜK JÜRİDE
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DILLON BÜYÜK JÜRİDE

Jüri üyelerinden Matt Dillon.

14GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
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GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan şarkıcı Elodie Di Patrizi de açılışın konukları arasındaydı.

15GÜMÜŞ RENGİ ŞIKLIK
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GÜMÜŞ RENGİ ŞIKLIK

Elodie Di Patrizi gümüş rengi kıyafetiyle ilgi çekti.

16MORRICONE ANILDI
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MORRICONE ANILDI

Kısa bir süre önce hayata veda eden besteci Ennio Morricone'nin kendisi gibi müzisyen olan oğlu Andrea Morricone açılışta, babasının Bir Zamanlar Amerika adlı film için bestelediği parçalardan birini seslendiren Roma Senfoni Orkestrası'nı yönetti.

17MASKELİ TASARIM
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MASKELİ TASARIM

Açılış gecesinin konuklarından biri bu ilginç kıyafetiyle törene katıldı.

18FRANSIZ YILDIZ MASKE TAKMAYI SEVMEMİŞ
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FRANSIZ YILDIZ MASKE TAKMAYI SEVMEMİŞ

Jüri üyelerinden Fransız oyuncu Ludivine Sagnier maskesini pek de doğru kullanmıyor.

19GECENİN MODEL KONUĞU
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GECENİN MODEL KONUĞU

Genellikle açılış ve gala gecelerinin konukları arasında çok sayıda top model de yer alır. Fakat bu kez açılış gecesi bu konuda da daha farklıydı. Gecenin model konuğu Taylor Hill oldu.

20RENKLİ ELBİSE
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RENKLİ ELBİSE

Hill, renkli elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

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