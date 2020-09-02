Tanınmak için maskelerini çıkardılar

MASKELİ FESTİVAL Bu yıl 77'nci kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali, 2 ile 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da fiziki olarak düzenlenecek ilk etkinlik olacak.