Tanınmak için maskelerini çıkardılar

Bu yıl koronavirüs nedeniyle bütün önemli sanat etkinlikleri ya iptal edildi ya da ileri bir tarihe ertelendi. Bir tanesi hariç!
AFP, AP; Reuters, Backgrid UK, Backgrid USA, Splash News
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MASKELİ FESTİVAL
Bu yıl 77'nci kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali, 2 ile 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da fiziki olarak düzenlenecek ilk etkinlik olacak.
2
Abone Ol
Festivalin ilk konukları da Venedik'e adım attı. Festivalin yarışmalı bölümünün büyük ödülü olan Altın Aslan için mücadele edecek olan 18 filmi değerlendirecek olan jüri üyeleri de basının karşısına çıktı. Dikkat çeken en önemli ayrıntı ise hepsinin maske takmasıydı.
3
Abone Ol
Altın Aslan ödülü için yarışma dalındaki filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını ise Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett üstlenecek. Blanchett'ın başkanlığındaki jüride oyuncu Matt Dillon yönetmen ve senaryo yazarı Veronika Franz, yönetmen ve senarist Joanna Hogg, yazar Nicola Lagioia, yönetmen ve senaryo yazarı Christian Petzold ile oyuncu Ludivine Sagnier yer alıyor.
4
Abone Ol
2 Eylül'de yarışma dışı kategoriden Daniele Luchetti’nin yönettiği "Lacci" filmiyle açacak olan festival, 12 Eylül’deki ödül töreniyle son bulacak.
5
Abone Ol
Jüri üyeleri basın karşısına önce maskeyle çıktı. Sonra fotoğraf çekiminin bir bölümünde maskelerini çıkardılar.
6
Abone Ol
Jüri başkanı Cate Blanchett de poz verdikten sonra gözleriyle uyumlu renkteki maskesini tekrar taktı.
7
Abone Ol
Tilda Swinton, Venedik'e adım atan ilk konuklardan biriydi. O da maskesini ihmal etmedi.
8
Abone Ol
Swinton, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına uzaktan sarılma işareti yaparak selamlaştı.
9
Abone Ol
Dün Venedik'e ulaşan Tilda Swinton bugün de sokakta hayranlarına imza dağıttı.
10
Abone Ol
Swinton'ın kıyafeti ve onu tamamlayan maskesi de ilgi çekti.
11
Abone Ol
Model Taylor Hill de festivalin konuklarından biri. O da taksi olarak kullanılan teknede seyahat ederken maskesini taktı.
12
Abone Ol
Fakat basına poz verirken maskesini çıkardı. Hill daha sonra tekrar maske takarak uzaklaştı.
13
Abone Ol
İspanyol oyuncu Ester Exposito da önce maskesiyle tekneden indi.