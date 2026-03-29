76 yıllık usta efsaneye 'can' veriyor: Türkiye'de bu işi yapabilen nadir kişilerden biri! 2-3 ay boyunca emek veriyor, yılda 3 tane yapıyor

‘MESLEKTE 76 YILI GERİDE BIRAKTIM’

1950 yılında mesleğe ilk adımını attığını belirten Nezir, “1959 yılında Düzce’ye gelerek dükkan açtım. O günden bu yana burada çalışıyorum. Meslekte 76 yılı geride bıraktım. Türkiye'de bu işi yapan az usta var. Eskisinden çok usta vardı ama şimdi kalmadı. Arabalar azalmaya başladı. Bu arabaları yapan usta İzmir'de, İstanbul’da ve Bursa’da var diye biliyorum. Bir araba 2-3 ayda çıkıyor. Senede ancak 3 tane yapıyoruz. Biraz yorgunluk başladı artık. 76 sene oldu bu meslekte artık, biraz yorulduk. Ama ben yine bırakmak istemiyorum. Vergi dairesinden geldiler, ‘1962 yılından bu yana vergi ödüyormuşsun seni tebrik ederiz’ dediler ve iki tane anahtarlık verdiler” diye konuştu.