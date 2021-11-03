750 engelli öğretmen ataması kadro dağılımı belli oldu mu? Bakan Özer'den engelli öğretmen alımı ile ilgili açıklama!
Engelli öğretmen ataması branş dağılımı için başvuru yapacak adayların bekleyişi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen alımının yapılacağının açıklanmasının ardından atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Takvime göre atama başvuruları 8 Kasım'da başlayacak. EKPSS puanı ile yapılacak engelli öğretmen atamaları için kadro dağılımı ile başvurular alınacak. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan da yeni açıklama geldi. Peki, 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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750 engelli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını bildirmişti. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Başvuruların ardından atama işlemleri 3 Aralık'ta gerçekleşecek.
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 mali yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bütçe üzerine yapılan görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanı Özer, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, 3 Aralık 2022 tarihinde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.
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750 ENGELLİ ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN?
Engelli öğretmen ataması kadro branş ve kontenjanları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. MEB'in ilerleyen günlerde konuyla ilgili duyuru yayınlaması bekleniyor.
Öte yandan daha önce konuyla ilgili bilgi veren Bakan Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaşmıştı.
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Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.