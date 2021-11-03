750 engelli öğretmen ataması kadro dağılımı belli oldu mu? Bakan Özer'den engelli öğretmen alımı ile ilgili açıklama!

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN? Engelli öğretmen ataması kadro branş ve kontenjanları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. MEB'in ilerleyen günlerde konuyla ilgili duyuru yayınlaması bekleniyor.



Öte yandan daha önce konuyla ilgili bilgi veren Bakan Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaşmıştı.