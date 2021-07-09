Bir zamanlar çocuk oyuncuydu

BİR DÖNEMİN ÇOCUK YILDIZI Bir dönemin çocuk yıldızı olan Abigail Breslin, kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü. En çok dikkat çektiği yapım ise Küçük Gün Işığım (My Little Sunshine) oldu. Breslin, bu filmdeki performansıyla henüz 10 yaşına yeni girdiği sırada Oscar adayı oldu. Bu özelliğiyle de bu ödüle aday gösterilen en genç oyunculardan biri oldu.