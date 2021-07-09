Bir zamanlar çocuk oyuncuydu

Pandemi yüzünden geçen yıl yapılamayan bu yıl da mayıs ayından temmuz ayına ertelenen Cannes Film Festivali, kapılarını açtı.
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KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR
Koronavirüse karşı alınan özel güvenlik önlemleri altında yapılan festivalin kırmızı halısı da yine gösterişli görüntülere sahne oluyor.
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STILLWATER EKİBİ
Bu kapsamda dün de Stillwater adlı filmin galası yapıldı. Yönetmenliğini Tom McCarthy'nin üstlendiği filmin yıldızları Matt Damon, Camille Cottin ve Abigail Breslin de kırmızı halıya çıktı. Bu kadro içinde, Damon'dan sonra en çok dikkat çekenlerden biri de 25 yaşındaki Abigail Breslin oldu.
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BİR DÖNEMİN ÇOCUK YILDIZI
Bir dönemin çocuk yıldızı olan Abigail Breslin, kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü. En çok dikkat çektiği yapım ise Küçük Gün Işığım (My Little Sunshine) oldu. Breslin, bu filmdeki performansıyla henüz 10 yaşına yeni girdiği sırada Oscar adayı oldu. Bu özelliğiyle de bu ödüle aday gösterilen en genç oyunculardan biri oldu.
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KÜÇÜK YAŞTA OSCAR ADAYI OLDU
Bu arada Justin Henry'nin 8 yaşında, Tatum O'Neal'ın 10 yaşında, Anna Paquin de 11 yaşında bu ödüle aday gösterildi. Paquin, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında da bu ödülü kazandı. Bu küçük notun ardından 74. Cannes Film Festivali kapsamında gösterilen Stillwater'ın kırmızı halısına dönelim.
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BEYAZ ŞIKLIK
Romanyalı oyuncu Catrinel Marlon, mini beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.
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ELBİSENİN RENGİ DİKKAT ÇEKTİ
Moda tasarımcısı Chiara Ferragni'nin elbisesinin rengi ve saç modeli dikkat çekti.
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PİLİLİ ELBİSE
Oyuncu Didi Stone, 70'li yılları anımsatan saç modeli ve pileli elbisesiyle dikkat çekti.
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HER ZAMANKİ GİBİ
Cannes'ın en renkli simalarından biri olan Elena Lenina, yine ilginç tasarımlı kıyafetiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.
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PIRILTILI ELBİSE GİYDİ
Norveçli model Frida Aasen, pırıltılı kıyafetiyle galaya katıldı.
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ÜNLÜ MODEL DE KIRMIZI HALIDA
Ünlü model Izabel Goulart da galanın konuklarından biriydi. Siyah bir pantolon ve sırttan bağlamalı bluzuyla kırmızı halıya çıktı Goubart.
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UZUN SÜRE POZ VERDİ
Brezilyalı model, galanın en çok fotoğrafı çekilen konuklarından biri oldu.
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FOTOĞRAFÇILAR ETRAFINDA
Leonie Hanne, yaz coşkusunu yansıtan beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.
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İDDİALI GİYİM
Brezilyalı model Luma Grothe de pırıltılı elbise tercin eden ünlülerden biriydi.
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DAMON ROL ARKADAŞIYLA KIRMIZI HALIYA ÇIKTI
Stillwater'ın başrol oyuncularından Matt Damon ve Camille Cottin, kırmızı halıya birlikte çıktı.
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DENEYİMLİ OYUNCU
İspanyol oyuncu Paz Vega da dikkat çeken pırıltılı bir elbise tercih etti.