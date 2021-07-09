MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBir zamanlar çocuk oyuncuydu
GeriMagazin Bir zamanlar çocuk oyuncuydu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, MEGA, SPLASH
Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 12:15 | 

Bir zamanlar çocuk oyuncuydu

Pandemi yüzünden geçen yıl yapılamayan bu yıl da mayıs ayından temmuz ayına ertelenen Cannes Film Festivali, kapılarını açtı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR

KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR

Koronavirüse karşı alınan özel güvenlik önlemleri altında yapılan festivalin kırmızı halısı da yine gösterişli görüntülere sahne oluyor.

2STILLWATER EKİBİ

STILLWATER EKİBİ

Bu kapsamda dün de Stillwater adlı filmin galası yapıldı. Yönetmenliğini Tom McCarthy'nin üstlendiği filmin yıldızları Matt Damon, Camille Cottin ve Abigail Breslin de kırmızı halıya çıktı. Bu kadro içinde, Damon'dan sonra en çok dikkat çekenlerden biri de 25 yaşındaki Abigail Breslin oldu.

3BİR DÖNEMİN ÇOCUK YILDIZI

BİR DÖNEMİN ÇOCUK YILDIZI

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Abigail Breslin, kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü. En çok dikkat çektiği yapım ise Küçük Gün Işığım (My Little Sunshine) oldu. Breslin, bu filmdeki performansıyla henüz 10 yaşına yeni girdiği sırada Oscar adayı oldu. Bu özelliğiyle de bu ödüle aday gösterilen en genç oyunculardan biri oldu.

4KÜÇÜK YAŞTA OSCAR ADAYI OLDU

KÜÇÜK YAŞTA OSCAR ADAYI OLDU

Bu arada Justin Henry'nin 8 yaşında, Tatum O'Neal'ın 10 yaşında, Anna Paquin de 11 yaşında bu ödüle aday gösterildi. Paquin, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında da bu ödülü kazandı. Bu küçük notun ardından 74. Cannes Film Festivali kapsamında gösterilen Stillwater'ın kırmızı halısına dönelim.

5BEYAZ ŞIKLIK

BEYAZ ŞIKLIK

Romanyalı oyuncu Catrinel Marlon, mini beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

6ELBİSENİN RENGİ DİKKAT ÇEKTİ

ELBİSENİN RENGİ DİKKAT ÇEKTİ

Moda tasarımcısı Chiara Ferragni'nin elbisesinin rengi ve saç modeli dikkat çekti.

7PİLİLİ ELBİSE

PİLİLİ ELBİSE

Oyuncu Didi Stone, 70'li yılları anımsatan saç modeli ve pileli elbisesiyle dikkat çekti.

8HER ZAMANKİ GİBİ

HER ZAMANKİ GİBİ

Cannes'ın en renkli simalarından biri olan Elena Lenina, yine ilginç tasarımlı kıyafetiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

9PIRILTILI ELBİSE GİYDİ

PIRILTILI ELBİSE GİYDİ

Norveçli model Frida Aasen, pırıltılı kıyafetiyle galaya katıldı.

10ÜNLÜ MODEL DE KIRMIZI HALIDA

ÜNLÜ MODEL DE KIRMIZI HALIDA

Ünlü model Izabel Goulart da galanın konuklarından biriydi. Siyah bir pantolon ve sırttan bağlamalı bluzuyla kırmızı halıya çıktı Goubart.

11UZUN SÜRE POZ VERDİ

UZUN SÜRE POZ VERDİ

Brezilyalı model, galanın en çok fotoğrafı çekilen konuklarından biri oldu.

12FOTOĞRAFÇILAR ETRAFINDA

FOTOĞRAFÇILAR ETRAFINDA

Leonie Hanne, yaz coşkusunu yansıtan beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

13İDDİALI GİYİM

İDDİALI GİYİM

Brezilyalı model Luma Grothe de pırıltılı elbise tercin eden ünlülerden biriydi.

14DAMON ROL ARKADAŞIYLA KIRMIZI HALIYA ÇIKTI

DAMON ROL ARKADAŞIYLA KIRMIZI HALIYA ÇIKTI

Stillwater'ın başrol oyuncularından Matt Damon ve Camille Cottin, kırmızı halıya birlikte çıktı.

15DENEYİMLİ OYUNCU

DENEYİMLİ OYUNCU

İspanyol oyuncu Paz Vega da dikkat çeken pırıltılı bir elbise tercih etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi