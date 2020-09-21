Bulaşık eldivenli ödül gecesi

TV dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Primetime Emmy Ödülleri bu yıl 72'nci kez düzenlendi.
Reuters, AP, AFP
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BAMBAŞKA BİR TÖREN
Ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle tören, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştirildi.
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KİMİ MUTFAKTA KİMİ OTURMA ODASINDA
72'nci Emmy Ödülleri'nin adayları ve kazananlar törene evlerinden katıldı. Kimi evinin mutfağında, kimi oturma odasında kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşattı. Ödül kazananlar törenin gerçekleştiği merkeze internet üzerinden bağlandı.
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KIRMIZI HALI GEÇİŞİ YOKTU
Törenin merkezi Los Angeles'taki Staples Center'dı. Merkez her yıl olduğu gibi ünlü konuklarını ağırlamadı, gösterişli kırmızı halı geçişi yapılmadı. Sadece sunuculuk görevi üstlenenler ile kamera arkası ekip vardı.
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SUNUCULAR STÜDYODA
Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi.
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ESPRİLER EKSİK OLMADI
Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston töreni espriler eşliğinde sundu.
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TÖRENE HAZIRLIK
Jennifer Aniston törenin kulisinde çekilen bazı fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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KORONAVİRÜS TESTİ!
Nicole Butler ile Jason Sudeikis'in törene renk katan skeçlerinden biri de koronavirüs pandemisiyle ilgiliydi.
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İŞTE BELLİ BAŞLI ÖDÜLLER
Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, (yanda) "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.
Diğer belli başlı ödüller şöyle: En İyi Drama Dizisi: Succession En İyi Komedi Dizisi: Schitt’s Creek En İyi Mini Dizi:Watchmen En İyi TV Filmi: Bad Education
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En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Zendaya – Euphoria (yanda) En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Catherine O’Hara – Schitt’s Creek En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Eugene Levy – Schitt’s Creek En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Regina King – Watchmen En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Mark Ruffalo – I Know This Much Is True En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Billy Crudup – The Morning Show En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Julia Garner – Ozark
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Julia Garner – Ozark En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi:Dan Levy – Schitt’s Creek En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi:Annie Murphy – Schitt’s Creek En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Uzo Aduba – Mrs. America En İyi Yönetmen – Drama: Andrij Parekh – Succession En İyi Yönetmen – Komedi: Andrew Cividino, Daniel Levy – Schitt’s Creek “Happy Ending”