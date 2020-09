Bulaşık eldivenli ödül gecesi

En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Zendaya – Euphoria (yanda)

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Eugene Levy – Schitt’s Creek

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Regina King – Watchmen

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Billy Crudup – The Morning Show

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Julia Garner – Ozark