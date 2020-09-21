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Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 06:48 | 

Bulaşık eldivenli ödül gecesi

 TV dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Primetime Emmy Ödülleri bu yıl 72'nci kez düzenlendi.

Reuters, AP, AFP

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1BAMBAŞKA BİR TÖREN
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BAMBAŞKA BİR TÖREN

Ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle tören, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştirildi.

2KİMİ MUTFAKTA KİMİ OTURMA ODASINDA
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KİMİ MUTFAKTA KİMİ OTURMA ODASINDA

72'nci Emmy Ödülleri'nin adayları ve kazananlar törene evlerinden katıldı. Kimi evinin mutfağında, kimi oturma odasında kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşattı. Ödül kazananlar törenin gerçekleştiği merkeze internet üzerinden bağlandı.

3KIRMIZI HALI GEÇİŞİ YOKTU
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KIRMIZI HALI GEÇİŞİ YOKTU

Törenin merkezi Los Angeles'taki Staples Center'dı. Merkez her yıl olduğu gibi ünlü konuklarını ağırlamadı, gösterişli kırmızı halı geçişi yapılmadı. Sadece sunuculuk görevi üstlenenler ile kamera arkası ekip vardı.

4SUNUCULAR STÜDYODA
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SUNUCULAR STÜDYODA

Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi.

5ESPRİLER EKSİK OLMADI
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ESPRİLER EKSİK OLMADI

Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston töreni espriler eşliğinde sundu.

6TÖRENE HAZIRLIK
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TÖRENE HAZIRLIK

Jennifer Aniston törenin kulisinde çekilen bazı fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

7KORONAVİRÜS TESTİ
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KORONAVİRÜS TESTİ!

Nicole Butler ile Jason Sudeikis'in törene renk katan skeçlerinden biri de koronavirüs pandemisiyle ilgiliydi.

8İŞTE BELLİ BAŞLI ÖDÜLLER
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İŞTE BELLİ BAŞLI ÖDÜLLER

Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, (yanda) "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

Diğer belli başlı ödüller şöyle: En İyi Drama Dizisi: Succession
En İyi Komedi Dizisi: Schitt’s Creek
En İyi Mini Dizi:Watchmen
En İyi TV Filmi: Bad Education

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En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Zendaya – Euphoria (yanda)
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Catherine O’Hara – Schitt’s Creek
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Eugene Levy – Schitt’s Creek
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Regina King – Watchmen
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Billy Crudup – The Morning Show
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Julia Garner – Ozark

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Julia Garner – Ozark
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi:Dan Levy – Schitt’s Creek
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi:Annie Murphy – Schitt’s Creek
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Uzo Aduba – Mrs. America
En İyi Yönetmen – Drama: Andrij Parekh – Succession
En İyi Yönetmen – Komedi: Andrew Cividino, Daniel Levy – Schitt’s Creek “Happy Ending”

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