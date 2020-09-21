Bulaşık eldivenli ödül gecesi

İŞTE BELLİ BAŞLI ÖDÜLLER Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, (yanda) "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.



Diğer belli başlı ödüller şöyle: En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: Schitt’s Creek

En İyi Mini Dizi:Watchmen

En İyi TV Filmi: Bad Education