72 gün sonra dönercilere akın ettiler

Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği ve hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Almanya’da gurbetçiler dönere, dönerciler de müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Birçok gurbetçi Almanya’nın farklı kentlerinde döner restoranlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Demirören Haber Ajansı (DHA), 72 gün sonra açılan Köln’deki Türk dönercilerin yoğun olduğu Weidengassa ve Ehrenfeld semtlerini gezdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Köln’de dönercilik yapan Ali Öndoğan, “Koronadan dolayı bütün esnaflar bütün işletmeler zarar gördü, biz de haliyle zarar gördük. Şimdi tabi her şey normalleşti gibi görünüyor ama biraz daha var. İnsanlar korkuyor, çekiniyor. Hepimiz bir umut peşindeyiz, bekliyoruz, inşallah iyi olur” dedi.
2
Abone Ol
Restoran sahibi olan Hidayet Yiğit ise, “Çok sıkıntılı bir süreçten sonra Allah’a şükürler olsun normalleşmeye doğru döndük. Müşterilerimizle yine bir araya geliyoruz. Bundan sonraki sürecin daha iyi olacağını ümit ediyor, tüm insanlığa geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.
3
Abone Ol
Restoran zinciri sahibi Metin Dağ da şöyle konuştu: “Hakikaten çok zor bir dönem geçirdik. Rabbim kimseye bir daha yaşatmasın. Restoranlar, lokantalar, berberler, terziler hepsi kötü günler yaşadı ama şimdilik biraz düzelme var. Tekrar insanları dışarıda sırada beklerken görmek bizi mutlu ediyor ama tabii ki önce sağlık. Herkesin dikkat etmesini istiyoruz.”
4
Abone Ol
Garson Günay Tunç ise şunları söyledi: “Vaka sayısı azaldıkça müşteriler restoranlara daha çok ilgi gösteriyor ve bu konuda yavaş yavaş iyileşmeye doğru gidiyor. Dışarıda sıra oluyor. Sırası geleni içeriye alıyoruz.”
5
Abone Ol
Dönercide çalışan Süleyman Biçer de, “Son zamanlarda özellikle Almanlar dönerimize önem veriyor. Eskiye nazaran müşteri potansiyelimizin yüzde 70-80’i Alman ağırlıklı” dedi.
6
Abone Ol
Volkan Bayram isimli müşteri ise “Alman ve İtalyan arkadaşlarımla döner yemeye geldik. Hepsi Türk mutfağını çok seviyor” ifadelerini kullandı.
7
Abone Ol
Sezgin Harun isimli müşteri ise “Koronadan dolayı evde kalmıştık. Zaman geçtikçe azalmaya başladı, biz de ailece biraz yemek yemek, dolaşmak istedik” derken, Ali El Zeki isimli müşteri ise Türk döneri çok güzel ve lezzetli olduğunu söyledi.