72 gün sonra dönercilere akın ettiler

Restoran zinciri sahibi Metin Dağ da şöyle konuştu: “Hakikaten çok zor bir dönem geçirdik. Rabbim kimseye bir daha yaşatmasın. Restoranlar, lokantalar, berberler, terziler hepsi kötü günler yaşadı ama şimdilik biraz düzelme var. Tekrar insanları dışarıda sırada beklerken görmek bizi mutlu ediyor ama tabii ki önce sağlık. Herkesin dikkat etmesini istiyoruz.”