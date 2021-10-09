7. ve 11. sınıf DYK başvuru tarihleri belli oldu... DYK kurs başvuruları ne zaman? e kurs başvurusu nasıl yapılır?
8. ve 12. sınıf öğrencilerinden sonra 7. ve 11. sınıf öğrencilerinin de DYK kurslarından ücretsiz faydalanabilecekleri açıklandı. DYK için başvurular önümüzdeki hafta içerisinde alınacak. 16 Ekim itibarıyla DYK kursları 7. ve 11. sınıflar için açılacak. Peki, DYK kurs başvuruları ne zaman? e kurs başvurusu nasıl yapılır?
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7. ve 11. sınıflar için de açılacak olan DYK için başvuru tarihleri 12-15 Ekim olarak belirlendi. 16 Ekim'de başlayacak bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak.
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Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurslar 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.
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Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.
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DYK BAŞVURU YÖNTEMLERİ
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.