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7 Şubat On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: On Numara çekiliş sonuçları 2022 millipiyangoonline.com'dan ilan edildi

#On Numara#Sisal Şans#On Numara Sonuçları

On Numara sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Zengin olmak isteyenlerin heyecanla beklediği 7 Şubat On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen çıkmayınca 234.480,10 TL devretti. millipiyangoonline.com üzerinden bu akşamki On Numara sonuçları ve bilet sorgulamaları tek tıkla anında öğrenilebilecek. İşte, 7 Şubat 2022 On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/37 Şubat On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: On Numara çekiliş sonuçları 2022 millipiyangoonline.comdan ilan edildi

7 Şubat tarihli On Numara sonuçları ilan edildi. Şans oyunu tutkunlarının ilgi gösterdiği On Numara'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından On Numara'da kazandıran numaralar millipiyangoonline'da kamuoyu ile paylaşıldı. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler de sahibini buldu. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam 234.480,10 TL devretti. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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