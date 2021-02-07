7 Şubat koronavirüs (Covid-19) tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs vaka, iyileşen ve ölüm verileri belli oldu
7 Şubat corona virüs vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Tüm dünyanın mücadele verdiği koronavirüs etkisini sürdürürken, ülkemizde alınan tedbirler sonrası 30 binleri bulan vaka sayısı düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı bilgilendirme sayfasından paylaşılan verilerde, vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti. İşte, 7 Şubat koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısında son durum ve corona virüs vaka tablosunda son gelişmeler...
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Koronavirüs Türkiye günlük tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs salgınında yeni veriler gelmeye devam ediyor.
Öte yandan dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu aştı. Salgın nedeniyle 2 milyon 311 bin 1 kişi yaşamını yitirdi, 77 milyon 642 bin 997 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İşte, corona virüs tablosunda son durum...
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7 ŞUBAT GÜNCEL VERİLER
Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat koronavirvüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.
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6 ŞUBAT KORONA VİRÜS VERİLERİ YAYINLANDI
6 Şubat Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı bilgilendirme sayfasından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta 1337 oldu, 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.
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5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Koronavirüs 5 Şubat tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı bilgilendirme sayfasından 4 Şubat koronavirüs tablosu yayımlandı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı 3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.
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Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı bilgilendirme sayfasından corona virüs vaka sayısı açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.
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Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.
Test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı 1740 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
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Koca, mutasyonlu virüs belirlenenlerin sayısının 128'e yükseldiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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Bakan Koca, "Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini verdi.
Virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydeden Koca, "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.
İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldiÇin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10'da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.