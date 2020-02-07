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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 15:29, /

7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu içinde neler yer alıyor sorusu merak konusu olmaya başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat Cuma gününün ilk saatleri itibariyle içerisinde yer alan ürünler ile araştırılmaya başlandı. Şu ana dek her hafta pek çok ürün gamına yer veren BİM aktüel ürünler kataloğu, 7 Şubat Cuma günü de bu geleneğini sürdürüyor. Peki, cep telefonu, elektrik süpürgesi, buharlı ütü, traş makinesi, ütü masası gibi pek çok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde 7 Şubat Cuma günü neler yer alıyor? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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1

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan dekoratif ürünler, fotoğraflık, ayakkabı rampası, masa örtüsü, kadın terliği gibi ürünler ile dikkat çekiyor. Peki, 7 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler yer alıyor? İşte, mutfak gereçlerinden elektroniğe pek çok ürünün yer aldığı 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu listesi

7 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG K11 Cep Telefonu

• 2 yıl LG Türkiye Garantili
• 5.3” ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü
• Arttırılabilir Hafıza 256 gb’a kadar
• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core
• Batarya 3000 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 8 MP
• 4,5 G

• Parmak İzi Sensörü
• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)
• Bluetooth 4.0

Nevresim Takımı Çift Kişilik

• Nevresim: 200x220 cm

Çarşaf: 240x260 cm

Yastık: 50x70 cm

• 2 adet %100 pamuk

Diğer ürünleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2

CYCLONE Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
• Teleskopik emiş borusu
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi

3

Saç Kurutma Makinesi Frida

• 2 farklı hız ayarı
• 3 farklı sıcaklık ayarı
• Soğuk fön düğmesi
• Hava yönlendirici başlık
• ~1,8 m kablo
• Difüzör/Vigo başlığı

Erkek Bakım Seti

• Kısa, orta ve uzun sakal kırpma
• Saç kesme
• Tamamen yıkanabilir başlık ve taraklar, keskin bıçaklar
• Kulak ve burun tüylerini alma
• Dış hatları düzgünleştirme
• ~10 saatlik şarj ile ~40dk boyunca hassas şekillendirme

4

Mini Ütü Masası

• Buhar geçirici perfore sac tabla
• Isıya dayanıklı kumaş

Led Işıklı Tablo

• Kanvas tablo
• Pil ile çalışır (piller dahil değildir)
• Farklı modellerde

5

Kaydırmaz Mutfak Ürünleri

• Farklı renk seçenekleri
• Kaydırmaz tepsi
• Kaydırmaz kesim matı
• Kaydırmaz bulaşıklık

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