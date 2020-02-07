7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan dekoratif ürünler, fotoğraflık, ayakkabı rampası, masa örtüsü, kadın terliği gibi ürünler ile dikkat çekiyor. Peki, 7 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler yer alıyor? İşte, mutfak gereçlerinden elektroniğe pek çok ürünün yer aldığı 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu listesi



7 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



LG K11 Cep Telefonu



• 2 yıl LG Türkiye Garantili

• 5.3” ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü

• Arttırılabilir Hafıza 256 gb’a kadar

• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core

• Batarya 3000 mAh



• Dahili Hafıza 16 GB Ram 2 GB

• Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 8 MP

• 4,5 G



• Parmak İzi Sensörü

• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)

• Bluetooth 4.0



Nevresim Takımı Çift Kişilik



• Nevresim: 200x220 cm



Çarşaf: 240x260 cm



Yastık: 50x70 cm



• 2 adet %100 pamuk



Diğer ürünleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...