A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101'e bugün gelen ürünler
A101 aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsatlar geliyor. Bu hafta aktüel kataloğu içerisinde iki farklı televizyon yer alıyor. 40 N5000 40’ Full HD TV 2.499 TL’den, SB32F100 32’ uydu alıcılı led TV 1.299 TL’den satışa çıkarıldı. A101 aktüel kataloğu içerisinde powerbank 44,95 TL, esnek telefon ve tablet tutucu 19,95 TL, kablosuz Mouse 17,95 TL fiyatı ile bulunuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
7 Ocak A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 market raflarına bu hafta da yeni fırsat ürünleri eklendi. Bugün satışa çıkarılan ürünler arasında cep telefonu 2.399 TL, uydu alıcılı led TV 1.299 TL, mini tost makinesi 79,95 TL, su ısıtıcı 69,95 TL, dik süpürge 199 TL, lisanslı oyun seti 9,95 TL, oyuncak zıplayan kurbağa oyunu 5,95 TL, kuaför oyun hamuru seti 24,95 TL fiyatı ile bulunuyor.