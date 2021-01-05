7 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. 7 Ocak Perşembe kataloğu içerisinde cep telefonu 2.399 TL, uydu alıcılı led TV 1.299 TL, mini tost makinesi 79,95 TL, su ısıtıcı 69,95 TL, dik süpürge 199 TL, otomatik sıvı sabunluk dezenfektan dispenseri 59,95 TL fiyatı ile bulunuyor.
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A101 market fırsat ürünleri her hafta perşembe günleri raflara ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğu içerisinde powerbank 44,95 TL, esnek telefon ve tablet tutucu 19,95 TL, kablosuz Mouse 17,95 TL, saç kesme makinesi 69,95 TL, el mikseri 69,95 TL, ızgara tava 69,95 TL, düdüklü tencere seti 139,95 TL, kadife salon halısı 99,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel kataloğunun tamamı