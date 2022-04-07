7 Nisan 2022 Perşembe KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de ne var?

Bugün tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Camdaki Kız, Mahkum'un yanı sıra fenomen yarışma programı Survivor 2022 ve yerli sinema ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 7 Nisan 2022 Perşembe Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Sadakatsiz
02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 Her Şey Aşktan
22:30 Her Şey Aşktan
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Bir Zamanlar Çukurova
00:25 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18.00 Mahkum
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mahkum
23:45 Aşk Mantık İntikam
02:15 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
08:40 Mesnevi'den Hikayeler
09:05 Ramazan Klipleri
09:10 Kuşlarla Yolculuk
10:00 Bir İyilik Hikayesi
10:15 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
00:15 Yerli Dizi
03:10 Sahur Bereketi (Canlı)
05:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif)
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan