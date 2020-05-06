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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 09:53,

7 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Anneler Günü'ne özel A101 aktüel ürünler kataloğu

Haftalık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda bu kez Anneler Günü hediyesi olabilecek ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca 7 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak ürünleri içeren A101 aktüel kataloğunda; HI-LEVEL Ultra HD televizton, Samsung Galaxy A10 cep telefonu, Altus derin dondurucu, Singer dikişi makinesi, Samsung süpürgenin yanı sıra gıda ürünleri ön planda. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? İşte özellikleri ve fiyatlarıyla birlikte 7 Mayıs A101 aktüel ürünleri...

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A101 aktüel ürünler kataloğu Ramazan ayında da ilgi görmeye devam ediyor. Her hafta perşembe günleri satışa sunulan aktüel ürünleri bu hafta 7 Mayıs'a denk geldiyor. Avantajlı fiyatlarla satışa sunulan sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyenler günler öncesinden A101 aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 akteül ürünler kataloğunda hem büyüklerin hem de küçüklerin ilgisini çekebilecek ürünler var. İşte 7 Mayıs 2020 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu...

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