7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler, nerede çekildi, hangi filmin uyarlaması? İşte 7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncuları
7. Koğuştaki Mucize filmi beyaz perde ardından TV’de ilk kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyona girdiği dönemde adından söz ettirmeyi başaran 7. Koğuştaki Mucize, 5 milyon 305 bin 558 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen filmi olmuştu. Peki, 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize hangi filmin uyarlaması? İşte 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncuları…
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1
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Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlanan 7.Koğuştaki Mucize filmi 3 Eylül 2020’de TV’de ilk kez FOX ekranlarında yayınlanacak. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.
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7. Koğuştaki Mucize oyuncuları
Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuşta’ta ikiliye Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik ediyor.
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7. Koğuştaki Mucize Konusu
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
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7. Koğuştaki Mucize Nerede Çekildi?
11 Ekim 2019’da vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize’nin çekimleri Muğla’da ve İstanbul Beykoz’da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.