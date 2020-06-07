7 Haziran corona virüs (koronavirüs) tablosu: Türkiye'de ve dünyada korona virüs vaka, iyileşen, ölüm sayısı Covid 19 haritası
Corona virüs tablosu son durum bilgileri son dakika bilgilerle Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Vaka, iyileşen ve hasta sayısıyla değişen koronavirüs takvimi son 24 saat verilerini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran corona virüs tablosunda güncel rakamları açıkladı. Filyasyon çalışmalarında geçmiş olsun ziyaretinde bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığını açıklayan Koca, iyileşen hasta sayısının 2.647 olduğunu duyurdu. Türkiye corona virüs tablosundan olumlu haberler gelirken, dünyada korona virüs salgınından vaka sayısı anlık olarak değişiyor. Son gelen bilgilere göre, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 77 artarak 40 bin 542'ye yükseldi. Salgının kritik noktalarından olan ABD'den vaka sayısındaki artışla ilgili yeni bilgiler geldi. Ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 771 artarak 112 bin 119'a yükseldi. Son 24 saat içinde gelen bilgilere göre dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü ABD'yi, Brezilya, Rusya ve İspanya izledi. İşte, 7 Haziran Türkiye ve dünyada corona virüsü son durum vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri ve corona virüs risk ve yoğunluk haritası...
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Coronavirüs salgınında vaka sayısı 6.766.997 kişiye ulaştı. Amerika ve Brezilya'da ise vaka sayısı hızla artıyor. ABD'de 1.897.838 vaka sayısına ulaşılırken, Brezilya'da 614 bini aşan vaka sayısı bulunuyor. Bu ülkeleri Rusya ve İngiltere takip ediyor. Ülkemizde son durumu Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı ve uyarılarını yineledi. İşte Türkiye'deki son durum tablosu vaka ve ölüm sayısı...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı da 3,3 milyonu geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran 2020 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.
Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. 5 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.
Yapılan 57 bin 829 testten 930'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 648 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 133 bin 400'e yükseldi.
Tabloya göre, son 24 saatte, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 133 bin 400 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ARTIŞ
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iyileşen hasta sayısında artışa dikkat çekerek, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.
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TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. 4 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Yapılan 54 bin 234 testten 988'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 21 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 630 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 131 bin 778'e yükseldi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, yoğun bakımdaki hasta sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.
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Ülkemizde son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu not ile paylaştı;
1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM.
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Salgının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de can kaybı 110 bin 600'e, vaka sayısı 1 milyon 936 bine çıkarken, iyileşen sayısı da 713 bini geçti.
Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 357 artarak 40 bin 261'e, vaka sayısı ise 1650 artarak 283 bin 311'e çıktı.
17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu.
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Hindistan'da da 9 bin 851 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 226 bin 779'a, toplam can kaybı 6 bin 348'e ulaştı. Günlük vaka artışında yeni rekor kaydedildi.
Azerbaycan'da tespit edilen 338 yeni vakayla salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 6 bin 860'a, ölü sayısı 82'ye çıktı.
Birçok ülkede salgın sonrası ilk kez cuma namazı kılındıÜrdün'de 14 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.
Fransa ve Nijerya'da da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ilk cuma namazları kılındı.
Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da da salgın sonrası ilk cuma namazları eda edilirken, Tokyo Camisi'ndeki ilk cuma namazı "rezervasyonla" kılındı.
İran'daki vaka sayısı bugün 2 bin 886 artarak 167 bin 156'ya, can kaybı ise 63 artarak 8 bin 134'e yükseldi.
Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda, yakın zamanda Kovid-19'a yakalanan kişilerle temas kurduğu gerekçesiyle kendini karantinaya aldı.
Brezilya'da son 24 saatte 1473 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 34 bin 21'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı, 30 bin 925 artışla 614 bin 941'e ulaştı.
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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgında hayatını kaybedenlere ilişkin "Ölüm, bütün dünyanın kaderi." ifadesini kullandı.
Hırvatistan'da futbol ligi yeniden başladı
Hırvatistan 1. Futbol Ligi, bu akşamki Hajduk Split-İnter Zapresic maçıyla yeniden başladı.
Sırbistan'da açık alanda yapılacak etkinliklerde katılımcı kısıtlaması kaldırılırken, kapalı alanlardakiler için üst sınır 500'e çıkarıldı.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin bu yıl salgın nedeniyle yüzde 7,1 küçüleceğini öngördü.
Rusya'daki vaka sayısı 8 bin 726 artarak 449 bin 834'e, can kaybı ise 144 artarak 5 bin 528'e çıktı.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi.
Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 1300 kişi gözaltına alındı.
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Endonezya'daki Müslümanlar hacca gitmeyecek
Slovakya'da anaokullar ve ilkokullar açıldı.
Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da, Kovid-19 nedeniyle hacca gidilmemesi kararı alındı.
Senegal'de mart ayından bu yana ara verilen eğitime sınav sınıflarında bugünden itibaren yeniden başlanması kararı, bazı öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.
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Tayland'da, Kovid-19 nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi.
Uganda, salgın nedeniyle okuldan ayrı kalan öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için her köye 2 televizyon satın alacağını açıkladı.
Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün yaşandığı bildirildi.
Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni vaka görülmedi
Nijerya'da, cemaatle ibadet yasağı kaldırıldı ve ülke genelinde daha önce 20.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 04.00 saatleri arasına çekildi.
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Burkina Faso'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21.00 ile 04.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ereceği duyuruldu.
Gana, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmaya, toplu ibadet ve etkinliklere izin verildiğini açıkladı.
Yeni Zelanda'da 10 gündür Kovid-19 vakası görülmediği bildirildi.
Peru'da salgınla ilgili gelişmeleri takip eden en az 20 medya çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan, salgın nedeniyle bir süredir kapalı tuttuğu Suriye ile sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı.