7 Haziran corona virüs (koronavirüs) tablosu: Türkiye'de ve dünyada korona virüs vaka, iyileşen, ölüm sayısı Covid 19 haritası

Hindistan'da da 9 bin 851 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 226 bin 779'a, toplam can kaybı 6 bin 348'e ulaştı. Günlük vaka artışında yeni rekor kaydedildi.



Azerbaycan'da tespit edilen 338 yeni vakayla salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 6 bin 860'a, ölü sayısı 82'ye çıktı.



Birçok ülkede salgın sonrası ilk kez cuma namazı kılındıÜrdün'de 14 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.



Fransa ve Nijerya'da da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ilk cuma namazları kılındı.



Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da da salgın sonrası ilk cuma namazları eda edilirken, Tokyo Camisi'ndeki ilk cuma namazı "rezervasyonla" kılındı.



İran'daki vaka sayısı bugün 2 bin 886 artarak 167 bin 156'ya, can kaybı ise 63 artarak 8 bin 134'e yükseldi.



Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda, yakın zamanda Kovid-19'a yakalanan kişilerle temas kurduğu gerekçesiyle kendini karantinaya aldı.



Brezilya'da son 24 saatte 1473 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 34 bin 21'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı, 30 bin 925 artışla 614 bin 941'e ulaştı.