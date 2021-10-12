7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
5 gün önce muhteşem bir düğünle 3 yıllık sevgilisi İdo ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli yeni evinden fotoğrafları paylaştı.
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BALAYINA GİTMEK YERİNE...
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 7 Ekim'de 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. 550 kişinin katıldığı rüya gibi bir düğünle evlenen çift, balayı yerine ev yerleştirmeyi tercih etti.
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Bahçe içindeki lüks evlerinin dekorasyonu ile kendisi ilgilenen Yasemin Şefkatli, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Şefkatli, salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine de başladı.
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Yasemin Şefkatli, evin holüne büyük bir tablo astı. Son halini de Instagram sayfasında yayınladı.
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Kısa bir mola verip yorgunluk atan Şefkatli, bahçeden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
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ÜNLÜLER BU EVLERDE YAŞIYOR
İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...
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Yapımcı Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile yaşadığı Çubuklu’daki villasının kapısını Hello Fashion Homes dergisine açtı.
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Yağmur Ünal’ın 2016’da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare.
İkinci kat Türkan Şoray, üçüncü kat ise Yağmur’a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek.
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Yağmur Ünal “Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı.
Odaları birbirimizden ilham alarak dekore ettik. Ortaya ikimizin mutlu olduğu, çok kullanışlı bir ev çıktı” diyor.
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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Oyuncu Şafak Sezer, Büyükçekmece'deki villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı. 7+2 odası ve ağır dekorasyonu ile dikkat çeken villa sosyal medyada da gündem oldu.
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Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Ünlü oyuncu, Beykoz-Acarkent'teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye villa almıştı.
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Bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Şafak Sezer, 7+2 odalı villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satıyor. Villanın aidatı ise 2.530 TL.
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İşte Şafak Sezer'in muhteşem evi...
Şafak Sezer'in yaklaşık 10 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile sosyal medyada da gündem oldu.
Siyah temalı ev, ağır dekorosyonlarla dikkat çekiyor.
Sezer'in villasının dışarıdan görüntüsü ise bu şekilde.
Çok sayıda tablo bulunan villada, 'The GodFather' afişli çerçeve dikkat çekti.
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ULTRA LÜKS VİLLA SATILDI
Michelle Pfeiffer, San Francisco’daki evini sattı. Ünlü oyuncu, Silikon Vadisi’nde bulunan evini iki yıl önce 29.5 milyon dolara satışa çıkarmıştı.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK
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Ancak 1940’ların Akdeniz stilinde tasarlanan malikanenin 22 milyon dolara (119 milyon TL) satıldığı öğrenildi. Büyük bir arazi üzerine kurulu malikanede, 4 konuk evi de bulunuyor.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK
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2 yılda 7.5 milyon dolar indireme gitti
Uzun zamandır malikanesini satmak için uğraşan Michelle Pfeiffer, fiyatta 7.5 milyon dolar (44.7 milyon TL) indirime gitti. 8.67 dönümlük malikanenin yeni sahibi açıklanmadı. Ultra lüks evin çalışma odası, havuzu ve spor salonu mevcut.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK
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EVİ MÜZE OLACAK
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun, Büyükada’daki evinin gelecekte müzeye dönüştürülmesi için gereken yasal prosedürleri tamamladı. Ünlü oyuncu, sergilenmesini istediği eşya ve belgelerini özel bir depoda saklıyor.
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Usta oyuncu bir röportajında 1960 yılında bu yana Büyükada'da yaşadığını söylemişti.
İşte Ediz Hun'un o röportajından satır başları...
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“1960 yılından beri Büyükada’da oturuyoruz”
“Esasında biz 1960 yılında Büyükada’ya yerleştik. Başka bir evde oturuyorduk. Orada otururken bu evin bulunduğu yer arsaydı ve annem buradan denize giriyordu. 1970’li yılların başında annem bu arsayı almamı istedi. Bu arsayı aldık, 1973’te de bu ev bitti. 20 milyonluk İstanbul’da burası benim huzur yuvam. Burası essiz, sakin, çiçekler, tabiat, hayvanlar… Burada benim mikro bir dünyam var ve yaşamımı sürdürüyorum.”
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3400 çeşitlik kaktüs koleksiyonu
“Ben çocukluğumdan beri hayvanlara ve bitkilere çok düşkündüm zaten. Hobi olarak bunu yapmaya devam ediyorum. Kaktüsün Türkiye’de de dünyada da çok meraklısı var. Hatta Türkiye’de bir derneği de var.Benim de 3400 çeşit kaktüsüm var."
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Takı tasarımcısı Bilgün Sazak, 2010’dan bu yana İstanbul Çubuklu’da ailesine ait 22 yıllık bir villada oturuyor.
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Denize nazır, 450 metrekarelik villasının kapılarını Hello Dergisi’ne açan Bilgün Sazak 14 ay süren dekorasyon çalışmasında şunlara dikkat etti:
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-İngiliz dekoratör Kelly Hoppen’den ilham aldı.
-Siyah, beyaz, gri ve beyaz karışımı (grej) renkler kullandı
-Gizli ışıklandırmayı tercih etti.
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-Mekana derinlik vermek için salon ve giyinmem odasını aynalarla kaplattı.
-Çiçek, mum, tablo, hat ve heykelleri ön planda tuttu.
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Bilgün Sazak “Evdeki en büyük keyfim akşamları iş dönüşü salonda ayaklarımı uzatıp tepside yemek yemek ve televizyon izlemek” diyor.
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KIVANÇ İLE BAŞAK'IN YENİ YUVASI
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.
Çift, evlendikten sonra Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiraladı ve orada yaşamaya başladı.
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Boğaz manzaralı evi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi.
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Şehrin karmaşasından sıkılan ünlü çift Kemerburgaz'a taşındı.
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Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ iki köpeği, bir kedisi ve kuşlarıyla rahat yaşamak için aradığı evi Kemer Country'de buldu.
Çift artık burada yaşayacak...
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Tercih sebebi çocuklar...
Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor. Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor.
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“Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"
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Manzarası Boğaz
Etel Baler, sekiz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.
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Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...
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26 yıllık evinden taşındı
Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına ara veren Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.
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Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.