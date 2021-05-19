7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanmıştı! İlk dokunuş...
Eskişehir'de, 7 aylık hamileyken, koronavirüse yakalanan Zeliha Hısım (29), sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Covid-19 servisinden yoğun bakıma alındı. Hısım, hayati tehlikesi nedeniyle entübeyken, sezaryenle doğum yaptı, 900 gram ağırlığında prematüre kız bebeğini dünyaya getirdi. Ölümden dönen Hısım, koronavirüsü atlatarak, hastaneden taburcu edilirken, Ayşe adını verdikleri bebeğini 15 gün sonra ilk kez tedavi gördüğü kuvözde görüp, dokundu.