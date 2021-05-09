7 aydır süren Kovid- 19 tedbirleri kaldırıldı: On binler sokaklara döküldü

Brüksel sakinlerinden Marie, ailesiyle aylar sonra ilk kez bir restoranda oturmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Soyadını paylaşmayan Marie, "Hava yağmurlu ama nihayet dışarıda da olsa bir yerde oturup bir şeyler içebiliyoruz. En son yazın böyle bir yerde oturmuştuk. Hava düzeldikten sonra daha fazla dışarı çıkmak istiyoruz. Umarım yazdan sonra, en azından yıl sonuna kadar biraz daha normale dönmüş oluruz, yakınlarımıza sarılabiliriz." diye konuştu.