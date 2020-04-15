7 ay önce anne olmuştu... Berfu eridi!
İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...
BERFU ERİDİ!
Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl eylül ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti.
Fotoğrafın sahibi Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çelen Cemal Can Canseven... 4 kişilik bir ailenin en küçük üyesi olan Cemal Can, sosyal medyada 1,5 milyon kişinin takip ettiği bir fenomen!
135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını, diyet ve spor yaparak zayıflamayı başardığını söyledi: “Günde iki öğün yemek yiyorum.
ÇİÇEK DİLLİGİL
Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...
FUAT ERGİN
Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.
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